बाइक समेत नदी में गिरे होमगार्ड जवान का शव बरामद, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

नदी में मिली बाइक: यह सूचना मिलते ही एसडीआरएफ कांस्टेबल देवेंद्र कंडियाल के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई. घटनास्थल पर पहुंचकर टीम ने नदी और आसपास के क्षेत्र में सघन सर्च एवं रेस्क्यू अभियान चलाया. जिसके तहत बाइक को बरामद किया गया और सवार की तलाश तेज की गई.

मोरी में मोताड़ पुल के पास नदी में गिरी बाइक: दरअसल, उत्तरकाशी के मोरी थाने से एसडीआरएफ को एक सूचना मिली थी. जिसमें बताया गया कि मोरी से लगभग 3 किलोमीटर दूर मोताड़ पुल के पास एक बाइक नदी में गिरी हुई है. जिससे यह आशंका व्यक्त की गई कि बाइक सवार व्यक्ति भी नदी में गिर गया है.

उत्तरकाशी: सीमांत उत्तरकाशी जिले के मोरी क्षेत्र में बाइक समेत नदी में गिरे होमगार्ड जवान की लाश बरामद हो गई है. एसडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत कर शव को नदी और खाई से बाहर निकाला. जिसके बाद शव को जिला पुलिस को सौंप दिया. अब मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

नदी से होमगार्ड जवान का शव बरामद: वहीं, सर्चिंग के दौरान पता चला कि बाइक पर एक होमगार्ड जवान सवार था, जो 25 दिसंबर की शाम से लापता चल रहा था. तमाम प्रयासों के बाद एसडीआरएफ की टीम ने लापता होमगार्ड जवान का शव नदी से बरामद किया. जिसके बाद शव को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया.

बाइक हादसे में मौत-

भरत सिंह पुत्र सब्बल सिंह (उम्र 57 वर्ष), निवासी- ग्राम बलाड़ी, नौगांव, उत्तरकाशी

होमगार्ड जवान था भरत सिंह: बताया जा रहा है कि भरत सिंह होमगार्ड जवान था. जो हादसे का शिकार हो गया. हालांकि, हादसा कैसे हुआ और क्या वजह थी? इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि बाइक अनियंत्रित होकर नदी में गिरी. जिस वजह से यह हादसा हुआ. फिलहाल, पुलिस हादसे की असली वजह की जांच में जुट गई है. उधर, होमगार्ड भरत सिंह के मौत के बाद परिवार में मातम पसर गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

शव का रेस्क्यू करती एसडीआरएफ की टीम (फोटो सोर्स- SDRF)

उत्तराखंड में लगातार हो रहे सड़क हादसे: बता दें कि उत्तराखंड में आए दिन कहीं न कहीं से सड़क हादसे के मामले सामने आ रहे हैं. जिसमें कई लोगों की जान जा रही है तो कई लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. खासकर लापरवाही से ड्राइविंग, शराब का सेवन, खस्ताहाल सड़क आदि की वजह से हादसे हो रहे हैं. बीती रोज भी नैनबाग में बाइक हादसा हो गया था. जिसमें एक युवक की जान चली गई थी.

