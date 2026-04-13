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डंस लिया सांप ने, फिर भी पकड़कर अस्पताल पहुंच गया होमगार्ड जवान.. जानें आगे क्या हुआ?

शिवहर: बिहार के शिवहर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. ड्यूटी से लौट रहे होमगार्ड जवान नरेंद्र कुमार को रास्ते में जहरीले सांप ने डंस लिया. ऐसी हालत में में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उसी सांप को पकड़कर अस्पताल पहुंच गए. इस घटना को लेकर काफी चर्चा हो रही है.

ड्यूटी समाप्त कर घर लौट रहे थे जवान: शिवहर प्रेस क्लब में तैनात गृहरक्षक नरेंद्र कुमार रोज की तरह ड्यूटी पूरी करके अपने गांव हरपुर रेन लौट रहे थे. रास्ते में अचानक उन्हें अपने पैर में कुछ लिपटने का अहसास हुआ. जब उन्होंने ध्यान से देखा तो एक जहरीला सांप उनके पैर से चिपका हुआ था. उन्होंने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन तब तक सांप ने काट लिया.

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सांप को डिब्बे में बंद कर लिया: खतरनाक स्थिति में भी नरेंद्र कुमार ने घबराहट नहीं की. उन्होंने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए सांप को पकड़ लिया और पास उपलब्ध एक डिब्बे में बंद कर दिया. इस दौरान सांप का जहर उनके शरीर में फैलने लगा था, लेकिन उन्होंने तुरंत अस्पताल जाने का फैसला किया.

सरोजा सीताराम राजकीय सदर अस्पताल पहुंचे: नरेंद्र कुमार सीधे शिवहर के सरोजा सीताराम राजकीय सदर अस्पताल पहुंच गए. अस्पताल में डॉक्टरों ने तत्काल उनकी जांच शुरू की और एंटी-वेनम इलाज दिया. समय पर पहुंचने और उचित उपचार से उनकी जान बच गई. डॉक्टरों ने बताया कि अब वे पूरी तरह खतरे से बाहर हैं.