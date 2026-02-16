ETV Bharat / state

दो साल पहले की भर्ती पूरी नहीं, बजट में फिर होमगार्ड के पांच हजार पदों पर भर्ती का ऐलान, युवाओं में रोष

अन्य प्रदेशों में होमगार्ड जवानों को नियमित किया जा चुका है, लेकिन राजस्थान में अभी तक होमगार्डों की स्थिति दयनीय है.

Home Guard recruitment
जयपुर में एकत्रित हुए 2023 की भर्ती के आवेदक. (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 16, 2026 at 2:27 PM IST

3 Min Read
जयपुर: भाजपा सरकार ने इस बार बजट घोषणाओं में होमगार्ड के पांच हजार पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. सरकार का दावा है कि इससे युवा रोजगार के साथ कम्युनिटी पुलिसिंग से जुड़ेंगे, लेकिन सरकार की इस घोषणा से युवा खुश होने के बजाए मायूस हैं. इससे सरकार के प्रति आक्रोश है. इसका कारण यह है कि साल 2023 में होमगार्ड के 3,842 पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया था. जिसके आवेदन भी लिए गए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है. ऐसे में युवाओं का कहना है कि पिछली भर्ती की प्रक्रिया पूरी किए बिना नई भर्ती निकालना गलत है. इन युवाओं ने जयपुर में होमगार्ड के अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताई है.

तीन लाख युवाओं ने किया था आवेदन: राजस्थान होमगार्ड कर्मचारी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष झलकन सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान का युवा सड़कों पर भटक रहा है. सरकार भर्ती पर भर्ती निकाले जा रही है, लेकिन उन्हें पूरा करने की दिशा में काम नहीं हो रहा है. सरकार ने होमगार्ड में 2023 में 3,842 पदों पर भर्ती निकाली थी. ये युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं. इस भर्ती को लेकर होमगार्ड प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी जा रही है. विभाग के अधिकारी भी इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं. अब सरकार ने होमगार्ड में पांच हजार नई भर्ती निकालने का ऐलान किया है.

अब दुबारा होगी आवेदन की कवायद: उनका कहना था कि सरकार की इस घोषणा से युवाओं में विरोधाभास और अविश्वास की स्थिति बन रही है. प्रदेशभर में करीब 3 लाख युवा ऐसे हैं. जिन्होंने 2023 की भर्ती के लिए आवेदन कर रखा है, लेकिन आज तक वह भर्ती पूरी नहीं हुई है. इससे युवाओं में भटकाव की स्थिति बन रही है. हर युवा का आवेदन के नाम पर कम से कम पांच सौ रुपए खर्च हुए हैं. अब दुबारा आवेदन करने पर फिर से आवेदन शुल्क देना होगा और कागजी कार्रवाई करनी होगी. उनका कहना था कि जब तक पुरानी भर्ती का निस्तारण नहीं हो, तब तक नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाए. अगर फिर भी सरकार मनमानी पर अड़ती है तो युवा विरोध दर्ज करवाएंगे.

होमगार्ड जवानों को नियमित करने की मांग: उन्होंने होमगार्ड्स जवानों के नियमितीकरण का मुद्दा भी उठाया और कहा इसके लिए लगातार आवाज उठाई जा रही है, लेकिन सरकार की आंखों पर पट्टी बंधी है. आज भी पुरानी प्रक्रिया से ही होमगार्ड की भर्ती की जा रही है. अन्य प्रदेशों में होमगार्ड जवानों को नियमित किया जा चुका है. उनका कहना है कि दिल्ली में होमगार्ड कर्मचारियों की एक बैठक रखी गई है, जिसमें कड़ा निर्णय लिया जाएगा और आंदोलन तेज करने की रणनीति तय की जाएगी.

BUDGET ANNOUNCEMENT
BJP GOVERNMENT
राजस्थान होमगार्ड कर्मचारी संगठन
HOME GUARD RECRUITMENT

