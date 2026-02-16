ETV Bharat / state

दो साल पहले की भर्ती पूरी नहीं, बजट में फिर होमगार्ड के पांच हजार पदों पर भर्ती का ऐलान, युवाओं में रोष

जयपुर में एकत्रित हुए 2023 की भर्ती के आवेदक. ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: भाजपा सरकार ने इस बार बजट घोषणाओं में होमगार्ड के पांच हजार पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. सरकार का दावा है कि इससे युवा रोजगार के साथ कम्युनिटी पुलिसिंग से जुड़ेंगे, लेकिन सरकार की इस घोषणा से युवा खुश होने के बजाए मायूस हैं. इससे सरकार के प्रति आक्रोश है. इसका कारण यह है कि साल 2023 में होमगार्ड के 3,842 पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया था. जिसके आवेदन भी लिए गए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है. ऐसे में युवाओं का कहना है कि पिछली भर्ती की प्रक्रिया पूरी किए बिना नई भर्ती निकालना गलत है. इन युवाओं ने जयपुर में होमगार्ड के अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताई है. तीन लाख युवाओं ने किया था आवेदन: राजस्थान होमगार्ड कर्मचारी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष झलकन सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान का युवा सड़कों पर भटक रहा है. सरकार भर्ती पर भर्ती निकाले जा रही है, लेकिन उन्हें पूरा करने की दिशा में काम नहीं हो रहा है. सरकार ने होमगार्ड में 2023 में 3,842 पदों पर भर्ती निकाली थी. ये युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं. इस भर्ती को लेकर होमगार्ड प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी जा रही है. विभाग के अधिकारी भी इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं. अब सरकार ने होमगार्ड में पांच हजार नई भर्ती निकालने का ऐलान किया है. पढ़ें: ड्यूटी लगाने के बदले ली घूस, होमगार्ड का कंपनी कमांडर चढ़ा एसीबी के हत्थे