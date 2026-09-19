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अयोध्या पहुंचे DIG होमगार्ड प्रमोद कुमार पाल; बोले- "भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जल्द बढ़ेगी होमगार्ड की संख्या"

दो दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे डीआईजी होमगार्ड प्रमोद कुमार पाल ने शनिवार को सर्किट हाउस में जिला कमांडेंट समेत विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान विभागीय कार्यों और व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई. उन्होंने कमांडेंट कार्यालय का निरीक्षण कर अभिलेखों की भी जानकारी ली.

अयोध्या : उत्तर प्रदेश में करीब 41 हजार होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया चल रही है. इसे आगामी चुनाव से पहले पूरा करने की योजना है. भर्ती के बाद चयनित अभ्यर्थियों को तीन महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके बाद उनकी तैनाती की जाएगी. अयोध्या में भी होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं.





पत्रकारों से बातचीत में डीआईजी प्रमोद कुमार पाल ने बताया कि यह नियमित निरीक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है. वैतनिक अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की जा रही है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश जिलों में स्वीकृत क्षमता की तुलना में करीब 50 प्रतिशत होमगार्ड ही उपलब्ध हैं. पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से करीब 41 हजार होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और फिलहाल अभ्यर्थियों की दौड़ की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है.





उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया चुनाव से पहले पूरी होने की संभावना है. इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को तीन महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर आवश्यकता के अनुसार उनकी तैनाती की जाएगी. कानून-व्यवस्था के मद्देनजर जहां जैसी आवश्यकता होगी, वहां होमगार्ड की संख्या बढ़ाई जाएगी.





डीआईजी ने बताया कि अधिकांश होमगार्ड शस्त्र प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, जहां सशस्त्र ड्यूटी की आवश्यकता होती है, वहां उनकी ड्यूटी लगाई जाती है. उन्होंने कहा कि अभ्यास की कमी से ऐसा हो सकता है. एहतियात के तौर पर भर्ती स्थलों पर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.





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