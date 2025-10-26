ETV Bharat / state

सोलर लाइट का खंभा सीधा कर रहा था होमगार्ड, हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत

संत कबीरनगर में दर्दनाक हादसा, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

हाईटेंशन तार की चपेट में आने से होमगार्ड की मौत
हाईटेंशन तार की चपेट में आने से होमगार्ड की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 11:50 AM IST

संतकबीरनगर: यूपी के संतकबीरनगर में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया. जिलाधिकारी आवास पर तैनात एक होमगार्ड की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब होमगार्ड आवास के बाहर लगे सोलर लाइट के खंभे को सीधा कर रहा था. गंभीर रूप से घायल होमगार्ड को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.


ग्रामीणों के मुताबिक, दुधारा थाना क्षेत्र के भरवलिया बाबू निवासी 49 वर्षीय फूलचंद भारती पुत्र रामवृक्ष जिलाधिकारी आवास पर सुरक्षा में तैनात थे. शनिवार की शाम फूलचंद डीएम आवास के बाहर लगे सोलर लाइट के खंभे को सीधा कर रहे थे. इसी दौरान खंभा ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तार के संपर्क में आ गया, जिससे उन्हें बिजली का जोरदार झटका लगा और वे जमीन पर गिर पड़े.


आवास पर मौजूद अन्य होमगार्ड और सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत फूलचंद को जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही जिलाधिकारी आलोक कुमार, पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामानुज कन्नौजिया अस्पताल पहुंचे. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. डीएम ने आलोक कुमार ने बताया है कि मृतक के परिजनों को हर संभव मदद दिलाया जाएगा.

