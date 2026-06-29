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मिर्जापुर में आकाशीय बिजली गिरने से होमगार्ड की मौत, परिवार के तीन लोग झुलसे

आकाशीय बिजली से एक होमगार्ड की मौत, तीन घायल. ( ईटीवी भारत )

मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद में आकाशीय बिजली गिरने से एक परिवार पर दुःखों का पहाड़ टूट गया. कच्चे मकान के अंदर आकाशीय बिजली गिरने से परिवार के एक सदस्य की मौके पर मौत हो गई. वहीं पत्नी, बेटी और बहू झुलस गये, अस्पताल में इलाज चल रहा है. मृतक सदस्य ड्रमंडगंज थाने में होमगार्ड के पद पर नौकरी करते थे. मिर्जापुर हलिया थाना क्षेत्र के मगरदा गांव में बीती रात आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक होमगार्ड की मौत हो गई है और होमगार्ड के परिवार के पत्नी बहू और बेटी झुलस गई है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. बताया जा रहा हलिया थाना क्षेत्र के मगरदा गांव के रहने वाले वाले होमगार्ड 57 वर्षीय रामदुलारे अपने कच्चे मकान में परिवार के साथ मौजूद थे. इस दौरान अचानक मौसम खराब होने पर बारिश होने लगी इस बीच आकाशीय बिजली कच्चे मकान पर गिर गई.