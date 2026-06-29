मिर्जापुर में आकाशीय बिजली गिरने से होमगार्ड की मौत, परिवार के तीन लोग झुलसे
आकाशीय बिजली से एक होमगार्ड की मौत हो गई और पत्नी, बहू और बेटी झुलस गए. जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 10:19 AM IST
मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद में आकाशीय बिजली गिरने से एक परिवार पर दुःखों का पहाड़ टूट गया. कच्चे मकान के अंदर आकाशीय बिजली गिरने से परिवार के एक सदस्य की मौके पर मौत हो गई.
वहीं पत्नी, बेटी और बहू झुलस गये, अस्पताल में इलाज चल रहा है. मृतक सदस्य ड्रमंडगंज थाने में होमगार्ड के पद पर नौकरी करते थे.
मिर्जापुर हलिया थाना क्षेत्र के मगरदा गांव में बीती रात आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक होमगार्ड की मौत हो गई है और होमगार्ड के परिवार के पत्नी बहू और बेटी झुलस गई है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.
बताया जा रहा हलिया थाना क्षेत्र के मगरदा गांव के रहने वाले वाले होमगार्ड 57 वर्षीय रामदुलारे अपने कच्चे मकान में परिवार के साथ मौजूद थे.
इस दौरान अचानक मौसम खराब होने पर बारिश होने लगी इस बीच आकाशीय बिजली कच्चे मकान पर गिर गई.
चीख पुकार सुनकर आसपास के घर वाले दौड़ पड़े, और पुलिस को सूचना दी. पुलिस एंबुलेंस की मदद से सभी को हलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां होमगार्ड रामदुलारे को डॉक्टर ने इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया.
वहीं पत्नी मानवती, बेटी प्रमिला, पुत्रवधु पुष्पा का झुलस जाने पर अस्पताल में इलाज चल रहा है.
लालगंज सीओ अमर बहादुर ने बताया आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जो होमगार्ड की नौकरी करते थे. वर्तमान में ड्रमंडगंज थाने में नियुक्ति थी.
वहीं परिवार के तीन लोग झुलस गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है. लोगों से सलाह है की मौसम खराब होने पर पेड़ों के नीचे न रहे मोबाइल का भी प्रयोग न करें इनसे दूरी बनाकर रहना चाहिए.