ETV Bharat / state

SP ट्रैफिक ऑफिस परिसर में होमगार्ड ने किया सुसाइड; मथुरा पुलिस ने शुरू की जांच

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान लखन (49) पुत्र मलखान सिंह, निवासी बलदेव के रूप में हुई है.

मथुरा में SP ट्रैफिक ऑफिस परिसर में होमगार्ड ने किया सुसाइड.
मथुरा में SP ट्रैफिक ऑफिस परिसर में होमगार्ड ने किया सुसाइड. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 1:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा: सदर बाजार थाना क्षेत्र में एसपी ट्रैफिक कार्यालय में होमगार्ड ने आत्महत्या कर ली है. सिविल लाइन में यातायात एसपी ई-चालान कार्यालय पर होमगार्ड में ने फांसी लगाई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान लखन (49) पुत्र मलखान सिंह, निवासी बलदेव के रूप में हुई है. पुलिस अधीक्षक यातायात ई-चालान कार्यालय पर होमगार्ड ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है.

सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. मामले की सघनता से जांच की जा रही है. जो भी तथ्य सामने आएंगे, कार्रवाई की जाएगी. परिजनों को भी सूचना दे दी गई है.

शाम की ड्यूटी के लिए पहुंचा था होमगार्ड: सदर बाजार थाना क्षेत्र सिविल लाइन परिसर में एसपी यातायात ई चालान कार्यालय पर तैनात लखन सिंह पुत्र मलखान सिंह मंगलवार को शाम की ड्यूटी के लिए पहुंचे थे.

अचानक लाखन सिंह ने कार्यालय के बाहर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. ऑफिस परिसर में होमगार्ड लाखन सिंह की आत्महत्या मामले की जांच के आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दिए हैं. सूचना पर परिजन भी पहुंचे लेकिन कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया है.

यह भी पढ़ें: मिस्टर DGP, ये सिर्फ़ आंकड़े नहीं, 1 लाख परिवारों के आंसू हैं: हाईकोर्ट की इस फटकार पर ग्राउंड रिपोर्ट

TAGGED:

HOMGAURD SUSIDE CASE MATHURA
HOME GUARD COMMITS SUICIDE
SP TRAFFIC OFFICE MATHURA SUICIDE
मथुरा में होमगार्ड ने आत्महत्या की
MATHURA LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.