ETV Bharat / state

महराजगंज में जमीनी विवाद में होमगार्ड पर हमला; कहासुनी के बाद लाठी-डंडे से पिटाई

महराजगंज: जमीनी विवाद को लेकर रिश्ते में चाचा-भतीजा के बीच जमकर बवाल हुआ. होमगार्ड चाचा पर भतीजे ने हमला किया, जिसका वीडियो भी सामने आया है. फिलहाल पुलिस को किसी पक्ष के कोई तहरीर नहीं मिली है. यह घटना कोठीभार थाना क्षेत्र के जहदा गांव की है.

कोठीभार थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मामला आपसी जमीनी विवाद से जुड़ा है. दोनों पक्ष आपस में चाचा-भतीजा बताए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी. दोनों पक्षों का वीडियो संज्ञान में आया है. पूछताछ की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, कोठीभार थाना क्षेत्र के ग्रामसभा जहदा में जमीनी विवाद को लेकर एक होमगार्ड पर उसके ही पट्टीदारों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है. घटना शुक्रवार देर शाम करीब 8:30 बजे की है. जहदा गांव निवासी राकेश चौधरी कोठीभार थाने में होमगार्ड के पद पर तैनात हैं. उनका अपने पट्टीदारों के साथ जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है.