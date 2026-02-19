ETV Bharat / state

जूते में छुपा कर होमगार्ड जेल में ले जा रहा था मादक पदार्थ, पुलिस ने किया गिरफ्तार

आरोपी होमगार्ड जूते के सोल के नीचे अलग से जगह बनाकर तस्करी कर अवैध मादक पदार्थ लेकर जा रहा था.

Kota Central Jail
आरोपी होमगार्ड (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 19, 2026 at 3:25 PM IST

2 Min Read
कोटा: कोटा के केंद्रीय कारागार में अवैध मादक पदार्थ ले जाते हुए एक होमगार्ड का जवान पकड़ में आया है. इसे तलाशी के दौरान जेल सुरक्षा में लगे आरएसी के जवान ने बुधवार को पकड़ा है. इस संबंध में जेल प्रबंधन की शिकायत पर नयापुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है. साथ ही आरोपी होमगार्ड कीर्ति कुमार को गिरफ्तार भी कर लिया है. आरोपी ने अपने जूते के सोल के नीचे अलग से जगह बनाकर तस्करी कर अवैध मादक पदार्थ चरस लेकर जा रहा था. इसके साथ वह जर्दे की पुड़िया भी लेकर जा रहा था. जिन्हें कैदियों को सप्लाई करना था.

जेल अधीक्षक भैरों सिंह का कहना था कि बुधवार को शिफ्ट बदल रही थी. इस दौरान ड्यूटी पर जाने वाले जेल प्रहरी और होमगार्ड के जवान अंदर प्रवेश कर रहे थे. इनकी रूटीन तलाशी होती है. इसमें होमगार्ड कीर्ति कुमार की जांच की गई. उसके दाएं पैर के जूते के सोल में जगह बनाई हुई थी. यहां पर अवैध रूप से मादक पदार्थ रखा हुआ था. इस संबंध में वह उचित जवाब नहीं दे पाया. जेल सुरक्षा में तैनात आरएसी के जवान संदीप कुमार का कहना था कि मैंने कीर्ति कुमार की तलाशी ली थी. इसकी सूचना तत्काल इस संबंध में मेरे जाप्ता के प्रभारी भगतसिंह को सूचना दे दी. इसके बाद जेल अधीक्षक को इस घटना के संबंध में जानकारी दी गई. उन्होंने नयापुरा थाना पुलिस को रिपोर्ट दी है.

नयापुरा थाना अधिकारी विनोद नागर का कहना था कि जेल की तहरीर पर होमगार्ड कीर्ति कुमार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया है. इस संबंध में होमगार्ड प्रबंधन को भी सूचना दे दी गई है. उसके पास से 35 ग्राम चरस व जर्दे की पुड़िया मिली है. इसके अलावा नशा करने के लिए बनाए जाने वाले सिगरेट की तरह के खाली कागज के बने हुए 7 खोखे बरामद किए हैं, जिन्हें सिगरेट रैपर बोला जाता है. सीआई विनोद नागर का कहना था कि एक-एक महीने की ड्यूटी होमगार्ड की लगती है, कीर्ति कुमार भी कुछ दिनों से ड्यूटी कर रहा था. उसका रिकॉर्ड लिया जा रहा है. फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि कीर्ति कुमार कब से इस तरह से अवैध पदार्थ ले जा रहा था.

TAGGED:

HOME GUARD ARRESTED CARRYING DRUGS
DRUGS HIDING IN SHOES
JAIL SUPERINTENDENT BHAIRON SINGH
KOTA CENTRAL JAIL

संपादक की पसंद

