पुलिस वर्दी में ठगी करने वाला होमगार्ड गिरफ्तार, 25 हज़ार नगदी के साथ बिना नंबर सुपर स्प्लेंडर बरामद

पुलिस वर्दी में ठगी करने वाला होमगार्ड गिरफ्तार, 25 हज़ार नगदी के साथ बिना नंबर सुपर स्प्लेंडर बरामद
होमगार्ड साथियों के साथ मिल कर ठगी की वारदात को अंजाम देता था. पहले भी वह ठगी के मामले में जेल जा चुका है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 17, 2026 at 5:20 PM IST
शामली: जनपद पुलिस ने ठगी करने वाला शातिर होमगार्ड और उसके साथियों को शनिवार को गिरफ्तार किया है. इनके पास से पुलिस ने ठगी के 25 हज़ार और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की है. पुलिस की वर्दी में ठगी करने वाला होमगार्ड पहले भी ठगी के मामले में जेल जा चुका है.
सीओ शामली अपेक्षा निंबाड़िया के अनुसार, 11 जनवरी को सहरानपुर निवासी होमगार्ड सोनू पुलिस की वर्दी में अपने साथी विपिन के साथ कोतवाली क्षेत्र के गांव बुटराड़ी में जयप्रकाश के घर पहुंचा. उसने खुद को लांक चौकी पर तैनात बताया और जयप्रकाश की लड़के की पत्नी के साथ ट्रेनिंग एवं पोस्टिंग पर रहने की बात कर उनसे 5 हज़ार रुपए की मांग की. जैसे ही जय प्रकाश पैसे लेने अंदर गए और घर में रखे रुपए गिनने लगे तभी उनमें से एक व्यक्ति अंदर गया. 1 घंटे बाद रुपए लौटाने की बात कहकर जयप्रकाश से 25 हज़ार रुपए लेकर चले गए.
शातिर होमगार्ड ने बकायदा अपना नंबर भी जयप्रकाश को दिया और कहा कि वह खुद ही 1 घंटे बाद आकर पैसा लौटा देगा. यदि कोई परेशानी हो तो वह इस नंबर पर फोन कर सकते हैं. लेकिन जब 1 घंटे बाद वापस नहीं आया तो जयप्रकाश सिंह ने होमगार्ड द्वारा दिए गए नंबर पर कॉल किया तो नंबर नहीं लगा. इसके बाद उन्हें शक हुआ कि उनके साथ किसी प्रकार की ठगी हुई है. इसके बाद उन्होंने पूरे घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी. कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले के छानबीन शुरू कर दी.
सीओ शामली अपेक्षा निंबाड़िया ने बताया कि जांच में पता चला की ठगी की घटना को अंजाम देने वाला उनके विभाग में कार्यरत एक होमगार्ड और उसका एक साथी है. इसके बाद पुलिस ने होम गार्ड और उसके साथियों को सिंभालका बाईपास से गिरफ्तार कर लिया. इनके पास से 25 हजार रुपए और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी बरामद की है.
ये भी पढ़ें: Durg: महंगे शौक पूरा करने के लिए महिलाओं से 2 करोड़ की ठगी, 'पाप के बाद पुण्य की खातिर उड़ाए कबूतर'
ये भी पढ़ें: Jharkhand News: बिहार-झारखंड का 'नटवरलाल' गिरफ्तार, खुद को पीएचईडी विभाग का जेई बताकर लोगों को लगाता था चूना