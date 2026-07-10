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राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल : एएसपी रैंक के 49 आरपीएस अधिकारियों का तबादला, गृह विभाग ने जारी किए आदेश

जयपुर: राजस्थान में तबादलों का दौर जारी है. इस बीच पुलिस बेड़े में भी बदलाव किया गया है. सरकार के गृह विभाग ने एएसपी रैंक के 49 पुलिस अधिकारियों का तुरंत प्रभाव से तबादला किया है. संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल ने यह तबादला सूची जारी की है. जिसमें सौरभ तिवाड़ी को एएसपी बारां, राकेश कुमार राजोरा को एएसपी एसओजी, नारायण लाल शर्मा को एएसपी गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर), देशराज यादव को एएसपी, केंद्रीय भंडार, पुलिस मुख्यालय, जयपुर, अमजद खान को डिप्टी कमांडेंट, पांचवीं बटालियन, आरएसी, जयपुर, उमा शर्मा को एएसपी, सीआईडी सीबी, रेंज सेल, कोटा लगाया गया है. इसके अलावा, दो अधिकारियों का तबादला निरस्त किया गया है. विभाग ने 7 मई को जारी सूची में चांदमल का एएसपी, विभागीय जांच प्रकोष्ठ, पुलिस मुख्यालय, जयपुर और राजेश कुमार गुप्ता का अतिरिक्त उपायुक्त (पूर्व) जयपुर कमिश्नरेट के पद तबादला किया था. जिसे अब निरस्त कर दिया गया है.

जयपुर कमिश्नरेट में भी 6 एडिशनल डीसीपी बदले गए हैं. आलोक सिंघल को एडिशनल डीसीपी नॉर्थ प्रथम, मनराज मीणा को एडिशनल डीसीपी महिला अपराध अनुसंधान सेल वेस्ट, पारसमल जैन को एडिशनल डीसीपी ईस्ट और रजनीश पूनिया को एडिशनल डीसीपी यातायात पश्चिम लगाया गया है. जयपुर यातायात में तैनात समीर दुबे को एडिशनल एसपी मुख्यमंत्री सतर्कता और नीरज पाठक को एडिशनल डीसीपी नॉर्थ से जयपुर ग्रामीण में एएसपी लगाया गया है.

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गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रवीण कुमार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम जोधपुर, वीरेंद्र सिंह राठौड़ को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण, नरेंद्र सिंह देवड़ा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व जोधपुर, सोजी लाल को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कोटा, मनजीत सिंह को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध अनुसंधान सेल उदयपुर और विजय सिंह को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जयपुर लगाया गया है.

इसी प्रकार लाखन सिंह मीणा को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त बार बर्गलरी एंड थेप्ट जयपुर, प्रवेंद्र सिंह को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लीव रिजर्व साइबर क्राइम पुलिस मुख्यालय जयपुर, राजकमल मीणा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी सीबी होमीसाइड स्क्वाड जयपुर, महेश चौधरी को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लीव रिजर्व सिविल राइट्स पुलिस मुख्यालय जयपुर, अतुल को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर, लोकेंद्र दादरवाल को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विभागीय जांच प्रकोष्ठ पुलिस मुख्यालय जयपुर, राजेश कुमार और सुभाष गोदारा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसओजी जयपुर, कमल कुमार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक त्वरित अनुसंधान सेल जिला कोटा, ओमप्रकाश चौधरी को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली, सुरेश कुमारी को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी सीबी शिकायत अनुसंधान जयपुर, आनंद सिंह राजपुरोहित को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जोधपुर और निशांत भारद्वाज को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एटीएस जोधपुर में लगाया गया है