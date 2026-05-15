बिहार पुलिस में बहाली का बड़ा मौका, गृह विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन
बिहार पुलिस में बहाली और प्रमोशन को लेकर गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है.10,468 पदों पर सीधी बहाली होगी.
Published : May 15, 2026 at 4:54 PM IST
पटना: बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण और बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष के सृजित 20,937 पदों में से 50 प्रतिशत पद अब पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे.
बिहार पुलिस में बड़ी भर्ती का ऐलान: शेष 50 प्रतिशत पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी. इस निर्णय से पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मियों के लिए प्रमोशन के नए अवसर खुलेंगे. गृह विभाग की आरक्षी शाखा द्वारा जारी नोटिफिकेशन 6307, दिनांक 14 मई 2026 में इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया गया है.
प्रमोशन से भरे जाएंगे 50 फीसदी पद: आदेश के अनुसार बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण के लिए बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति के लिए सृजित पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष के कुल 20,937 पदों में से 50 प्रतिशत पदों को प्रोन्नति के लिए चिह्नित करने की स्वीकृति दी गई है.
सहायक अवर निरीक्षक और अन्य समकक्ष कर्मियों को लाभ: सरकार के इस फैसले को पुलिस विभाग में लंबे समय से लंबित पदोन्नति संबंधी मांगों के संदर्भ में अहम माना जा रहा है. विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस निर्णय से बड़ी संख्या में कार्यरत सहायक अवर निरीक्षक और अन्य समकक्ष कर्मियों को प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा. साथ ही विभागीय अनुभव रखने वाले कर्मियों को उच्च जिम्मेदारी वाले पदों पर अवसर मिलने से पुलिसिंग व्यवस्था भी मजबूत होगी.
10,468 पदों पर होगी सीधी बहाली: जारी आदेश के मुताबिक पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष के कुल 20,937 पदों में 10,468 पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, जबकि 10,469 पद पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे. सभी पद वेतन स्तर-6 के अंतर्गत होंगे. सरकार का मानना है कि इससे पुलिस बल में प्रशासनिक संतुलन बनेगा और अनुभव व नई भर्ती दोनों का समावेश सुनिश्चित हो सकेगा.
नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इससे पहले ईआरएसएस परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत 19,288 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई थी. इनमें पुलिस निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक, सहायक अवर निरीक्षक, चालक हवलदार, चालक सिपाही, हवलदार और सिपाही के पद शामिल थे.
किया गया संशोधन: इसके अतिरिक्त बढ़ती जनसंख्या के आधार पर आवश्यकता अनुसार सीधी नियुक्ति के कुल 48,447 पदों के सृजन का भी उल्लेख किया गया है. हालांकि इन 48,447 पदों में प्रोन्नति के पद पहले शामिल नहीं थे, जिसे अब संशोधित किया गया है.
पुलिसकर्मियों का बढ़ेगा मनोबल: गृह विभाग के इस फैसले को पुलिस महकमे में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. माना जा रहा है कि इससे विभाग में कार्यरत पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और लंबे समय से प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे कर्मियों को राहत मिलेगी. साथ ही राज्य में कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में भी यह निर्णय सहायक साबित हो सकता है.
सबसे अधिक सिपाही की बहाली: इसके अलावा गृह विभाग द्वारा जारी दस्तावेज में विभिन्न पदों पर स्वीकृत रिक्तियों का भी उल्लेख किया गया है. ईआरएसएस परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत कुल 19,288 पद सृजित किए गए हैं. इनमें पुलिस निरीक्षक के 259 पद, पुलिस अवर निरीक्षक के 1,829 पद, सहायक अवर निरीक्षक के 1,218 पद, चालक हवलदार के 694 पद, चालक सिपाही के 2,353 पद, हवलदार के 2,943 पद और सिपाही के 9,992 पद शामिल हैं.
क्षमता और कार्यकुशलता में होगी वृद्धि: वहीं बढ़ती जनसंख्या के आधार पर आवश्यकता अनुसार सृजित कुल 48,447 पदों में पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष के 20,937 पद, सिपाही एवं समकक्ष के 22,010 पद और चालक सिपाही एवं समकक्ष के 5,500 पद निर्धारित किए गए हैं. सरकार का मानना है कि इन पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बिहार पुलिस बल की क्षमता और कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.
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