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अच्छी खबर: राजस्थान में गंभीर मरीजों को घर पर ही मिल रही इलाज और देखभाल की सुविधा, अब तक 3 लाख मरीजों को मिला लाभ

महिला का आशीर्वाद लेते सीएम शर्मा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों और बिस्तर पर रहने को मजबूर बुजुर्गों को अब उपचार और देखभाल के लिए बार-बार अस्पताल जाने की परेशानी से राहत मिल रही है. राजस्थान सरकार ने होम-बेस्ड पेलिएटिव केयर के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को मरीजों के घर तक पहुंचाने पर जोर दिया है. इस पहल से सवा साल में तीन लाख से अधिक मरीज लाभांवित हुए हैं. इस व्यवस्था में इलाज के साथ दर्द से राहत, नर्सिंग देखभाल, फिजियोथेरेपी, दवाइयां और मानसिक-सामाजिक सहयोग भी शामिल है.

98 अस्पतालों में पेलिएटिव केयर क्लिनिक: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य कैंसर, पार्किंसन, स्ट्रोक, रीढ़ की चोट, अल्जाइमर और अन्य गंभीर या असाध्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाना है. खास तौर पर उन मरीजों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिनके लिए अस्पताल तक पहुंचना मुश्किल है या जिन्हें लगातार देखभाल की जरूरत रहती है. राज्य में 98 जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों और सैटेलाइट अस्पतालों में पेलिएटिव केयर क्लिनिक स्थापित किए जा चुके हैं.