अच्छी खबर: राजस्थान में गंभीर मरीजों को घर पर ही मिल रही इलाज और देखभाल की सुविधा, अब तक 3 लाख मरीजों को मिला लाभ
मरीजों और उनके परिजनों को हर बार विशेषज्ञ चिकित्सक तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करने की जरूरत कम होती है.
Published : October 9, 2026 at 2:59 PM IST
जयपुर: गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों और बिस्तर पर रहने को मजबूर बुजुर्गों को अब उपचार और देखभाल के लिए बार-बार अस्पताल जाने की परेशानी से राहत मिल रही है. राजस्थान सरकार ने होम-बेस्ड पेलिएटिव केयर के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को मरीजों के घर तक पहुंचाने पर जोर दिया है. इस पहल से सवा साल में तीन लाख से अधिक मरीज लाभांवित हुए हैं. इस व्यवस्था में इलाज के साथ दर्द से राहत, नर्सिंग देखभाल, फिजियोथेरेपी, दवाइयां और मानसिक-सामाजिक सहयोग भी शामिल है.
98 अस्पतालों में पेलिएटिव केयर क्लिनिक: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य कैंसर, पार्किंसन, स्ट्रोक, रीढ़ की चोट, अल्जाइमर और अन्य गंभीर या असाध्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाना है. खास तौर पर उन मरीजों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिनके लिए अस्पताल तक पहुंचना मुश्किल है या जिन्हें लगातार देखभाल की जरूरत रहती है. राज्य में 98 जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों और सैटेलाइट अस्पतालों में पेलिएटिव केयर क्लिनिक स्थापित किए जा चुके हैं.
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सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2025 से अगस्त 2026 तक इन सेवाओं के तहत करीब 2.51 लाख मरीजों को ओपीडी में परामर्श और उपचार उपलब्ध कराया गया. इसी अवधि में 41 हजार से अधिक मरीजों को आईपीडी में भर्ती कर देखभाल दी गई. इस प्रकार करीब तीन लाख मरीज इस योजना का लाभ ले चुके. गंभीर मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकीय सलाह उपलब्ध कराने के लिए टेली-कंसल्टेशन की सुविधा भी दी जा रही है. इससे मरीजों और उनके परिजनों को हर बार विशेषज्ञ चिकित्सक तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करने की जरूरत कम होती है.
43 हजार मरीजों का घर पर देखभाल: प्रदेश में जुलाई 2025 से होम-बेस्ड पेलिएटिव केयर के तहत बिस्तर पर रहने वाले मरीजों और बुजुर्गों को घर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू की गई थी. वित्त वर्ष 2026-27 में अगस्त तक करीब 43 हजार मरीज इस सुविधा का लाभ ले चुके थे. इनमें लगभग 20 हजार बुजुर्ग शामिल हैं. इस सेवा के तहत मरीज की जरूरत के अनुसार नर्सिंग केयर, फिजियोथेरेपी, आवश्यक दवाइयां और मानसिक, सामाजिक व आध्यात्मिक परामर्श उपलब्ध कराया जाता है. इससे मरीजों को परिचित माहौल में देखभाल मिलती है और परिवार के सदस्यों को भी उनकी जरूरतों के अनुरूप चिकित्सकीय सहयोग प्राप्त होता है.
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'राहत की किरण' वाहन से घर पहुंच रही टीम: होम-बेस्ड पेलिएटिव केयर को प्रभावी बनाने के लिए 'राहत की किरण' वाहन के माध्यम से मरीजों तक सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं. वाहन में आवश्यक दवाइयों के साथ प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी मरीज के घर जाते हैं. टीम में नर्सिंग ऑफिसर, फिजियोथेरेपिस्ट और संबंधित क्षेत्र की एएनएम या आशा कार्यकर्ता शामिल रहती हैं. जरूरत होने पर विशेषज्ञ चिकित्सकों से टेली-परामर्श भी उपलब्ध कराया जाता है. सरकार ने इस व्यवस्था के संचालन के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने पर भी जोर दिया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, करीब 57 हजार केयर गिवर्स को होम-बेस्ड पेलिएटिव केयर का प्रशिक्षण दिया जा चुका है. इसके अतिरिक्त 10 हजार एएनएम, 21 हजार से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और करीब 10 हजार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) को भी प्रशिक्षित किया गया है.
गांवों तक सेवाएं पहुंचाने की तैयारी: सीएम भजनलाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य पेलिएटिव केयर को बड़े अस्पतालों तक सीमित रखने के बजाय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक विस्तार देना है. इससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गंभीर मरीजों और बुजुर्गों को भी समय पर देखभाल उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है.