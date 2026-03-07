ETV Bharat / state

दादा गुरुदेव चादर महोत्सव: वरघोड़ा निकाला, 150 वर्ष बाद ज्ञान भंडार से बाहर आई पवित्र चादर

सोनार दुर्ग स्थित पार्श्वनाथ जैन मंदिर के ज्ञान भंडार से दादा गुरुदेव जिनदत्त सूरी महाराज की पवित्र चादर को पूजन के साथ बाहर लाया गया.

A grand procession was taken out
भव्य वरघोड़ा निकाला (ETV Bharat jaisalmer)
Published : March 7, 2026 at 1:31 PM IST

जैसलमेर: स्वर्णनगरी जैसलमेर में तीन दिवसीय दादा गुरुदेव चादर महोत्सव के तहत शुक्रवार को आस्था, श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत वरघोड़ा निकाला गया. सुबह ऐतिहासिक सोनार दुर्ग स्थित पार्श्वनाथ जैन मंदिर के ज्ञान भंडार से दादा गुरुदेव जिनदत्त सूरी महाराज की पवित्र चादर को पूजन के साथ बाहर लाया गया. लगभग 150 वर्ष बाद यह पवित्र चादर मंदिर के ज्ञान भंडार से बाहर लाई गई है. करीब 872 वर्ष से अधिक प्राचीन इस चादर का जैन समुदाय में विशेष धार्मिक महत्व है. इसे अत्यंत श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है.

जैन मुनियों के सानिध्य में पवित्र चादर को सोनार किले से गड़सीसर सर्किल तक लाया गया, जहां इसे विशेष रूप से सजाए रथ में विराजित किया गया. इसके बाद गच्छाधिपति श्रीजिन प्रभमणि सूरीश्वर महाराज के सानिध्य में भव्य वरघोड़ा रवाना हुआ. महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने शोभायात्रा को झंडी दिखाई. वरघोड़े में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जैन संत-मुनि, साध्वी और महात्मा शामिल हुए. 21 सजे-धजे घोड़े, 21 सजे-धजे ऊंट, 2 हाथी, 20 नासिक ढोल की टीमें, कच्ची घोड़ी नृत्य दल, सजाया गया रथ तथा विभिन्न प्रांतों से आए लोक कलाकार आकर्षण का केंद्र बने. ड्रोन से पुष्प बरसाए. वरघोड़ा एयरफोर्स सर्किल, हनुमान सर्किल और गीता आश्रम मार्ग से होते डेडानसर मेला ग्राउंड पहुंचा. रास्ते में श्रद्धालुओं ने पवित्र चादर के दर्शन किए.महोत्सव स्थल पर पवित्र चादर का विधिवत अभिषेक किया जाएगा. इसके बाद दादा गुरुदेव के इकतीसा का सामूहिक पाठ होगा. इस दौरान विश्वभर के जैन श्रद्धालु 1 करोड़ 8 लाख इकतीसा पाठ कर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाएंगे. श्रद्धालु दूर-दूर से आ रहे हैं.

चादर का इतिहास: जैन समाज के प्रथम दादा गुरुदेव जिनदत्त सूरी महाराज से जुड़ी 872 वर्ष पुरानी पवित्र चादर सहित कई धार्मिक धरोहरें आज भी सुरक्षित हैं. यह चादर श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक शक्ति, आशीर्वाद और आस्था का प्रतीक है. सदियों पुरानी धरोहर के दर्शन करने देशभर से श्रद्धालु यहां आते हैं. जैन समाज के बुजुर्ग बताते हैं कि दादा गुरुदेव की चादर जैन धर्म की साधना, त्याग और तपस्या की परंपरा का प्रतीक है. साध्वी अह्रमनिधि श्रीजी ने बताया कि विक्रम संवत 1211 में अजमेर में दादा गुरु जिनदत्त सूरी का देवलोकगमन हुआ. अंतिम संस्कार में अग्नि में पूरा शरीर विलीन हो गया, लेकिन उनके साथ रखे वस्त्र नहीं जले. श्रद्धालु इसे आज भी दैवीय चमत्कार मानते हैं. धार्मिक मान्यता है कि यह घटना उनकी कठोर साधना और आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण है. अंतिम संस्कार के बाद यह पवित्र वस्त्र देवयोग से पाटन स्थित खरतरगच्छ ज्ञान मंदिर पहुंचे. वहां लंबे समय तक सुरक्षित रखा.

A large number of people from the society participated in Varghoda.
वरघोड़ा में बड़ी संख्या में शामिल समाजजन (ETV Bharat Jaisalmer)

महामारी में जैसलमेर लाए थे वस्त्र: साध्वी प्रश्मिता श्रीजी ने बताया कि 145 से 150 वर्ष पहले जैसलमेर क्षेत्र में भयंकर महामारी फैली थी. तब बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई. तत्कालीन शासक ने पाटन से दादा गुरुदेव के पवित्र वस्त्र जैसलमेर मंगवाए. इन वस्त्रों के जैसलमेर पहुंचने के बाद इसके श्रवण से धीरे-धीरे हालात सामान्य होने लगे. इसके बाद से यह धरोहर यहीं सुरक्षित रखी गई.करीब डेढ़ सदी से यह पवित्र धरोहर जैसलमेर में सुरक्षित रखी है. इनमें दादा साहेब जिनदत्त सूरी की चादर, चोल पट्टा और मुंहपत्ती शामिल हैं.

Saints carrying holy sheets
पवित्र चादर लिए साधु संत (ETV Bharat Jaisalmer)

After 150 years, the sacred sheet came out of the Gyan Bhandaar.
150 वर्ष बाद ज्ञान भंडार से बाहर आई पवित्र चादर (ETV Bharat Jaisalmer)

