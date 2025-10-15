ETV Bharat / state

उम्र 4 साल, वजन 16 क्विंटल, कमाई 4 लाख महीना; मिलिए हरियाणा के 'जोरावर' से जिसने मेरठ में मचाया तहलका

मेरठ: सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय परिसर में लगे तीन दिवसीय मेले में 'जोरावर' नामक बुल ने पहला ईनाम जीता है. 'जोरावर' की उम्र महज 4 साल है, लेकिन इसका वजह 16 क्विंटल है. करीब 6 फीट ऊंचे और 14 फीट लंबे जोरवार की कमाई 4 लाख रुपए महीना है. वह सालाना 55-60 लाख रुपए तक कमाता है. हरियाणा के पशुपालक 'जोरावर' की ब्रीड से गायों की नस्ल सुधार रहे हैं. 'जोरावर' को पालने वाले किसान ने घर पर 'सीमन' बैंक बनाया है. ETV भारत ने 'जोरावर' के पशुपालक से खास बातचीत की.

हरियाणा के कुरूक्षेत्र में स्थित सुनरिया गांव से मेरठ कृषि मेले में आए पशुपालक नसीब ने बताया कि 'जोरावर' शंकर नस्ल के वर्ल्ड वाइड 'सीमन' से तैयार गाय का बछड़ा है. यह होल्स्टीन फ्रीजियन (Cross Breed) शंकर नस्ल का सांड है. नसीब बताते हैं, कि 'जोरावर' की मां का भी रिकॉर्ड है. वह प्रतिदिन 67 लीटर दूध देती है. उन्होंने बताया कि इस मेले में हुई प्रतियोगिता में 'जोरावर' को चैंपियन घोषित किया गया है. वह मेले में पहले भी आए हैं, लेकिन 'जोरावर' को पहली बार लेकर आए हैं. इसकी लंबाई, ऊंचाई, ताकत और मजबूत शरीर की वजह से ही इसका नाम 'जोरावर' रखा गया है. 'जोरावर' की हाईट लगभग 6 फीट और लंबाई करीब 16 फीट है.

हरियाणा का जोरावर. (Photo Credit: ETV Bharat)

बिक्री के लिए नहीं आया 'जोरावर': नसीब ने बताया कि वह भी सुनते हैं, कि लोग अपने पशुओं को मेले में लेकर आते हैं. कोई 1 करोड़ रुपए कीमत रखता है, तो कोई 10 करोड़ रखता है, लेकिन 'जोरावर' की कोई कीमत नहीं है. वह यहां बिक्री के लिए नहीं आया है. वह सिर्फ पशुओं की नस्ल सुधार के लिए काम करते हैं. वह कहते हैं, कि हमने घर में ही 'सीमन' बैंक बनाया है. 'जोरावर' हमारी फैमिली मेंबर की तरह है. हम चाहते हैं, कि किसानों को फायदा हो. ऐसे सांड ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, जिससे गोवंश की अच्छी नस्ल हो. वह किसानों और पशुपालकों के लिए लाभकारी हो.

'जोरावर' की कमाई चौंकाने वाली: नसीब ने बताया कि एक बार में 'जोरावर' के वीर्य से 500 से 600 सीमन तैयार हो जाते हैं. वेटनरी चिकित्सा से जुड़े लोग खुद उनके पास आते हैं. उनके लिए अलग कीमत रहती है, क्योंकि वह बड़ी संख्या में सीमन खरीदते हैं. इसी तरह फुटकर में जो लोग 'सीमन' लेने आते हैं, उनसे 100 रुपए प्रति 'सीमन' लिया जाता है. इस तरह महीने में कम से कम 8 बार 'जोरावर' का वीर्य लिया जाता है. उससे 4800 गोवंश (female animal) को गर्भधारण कराया जा सकता है. 'जोरावर' से साल में लगभग 100 बार से अधिक वीर्य इकट्ठा किया जाता है.

'जोरावर' बेहद अच्छी नस्ल का गोवंश है. इसलिए किसानों और वेटनरी डॉक्टर्स को इसके सीमन का बेसब्री से इंतजार रहता है. 'जोरवार' की इनकम 4 से 5 लाख रुपए प्रति महीना है. सालभर की बात करें तो यह आंकड़ा 55 से 60 रुपए तक पहुंचता है. 'जोरावर' की डाइट की बात करें तो हरा चारा, भूसा, खल, बिनौला, चना, सोयाबीन समेत कैल्शियम के लिए दूध भी पीता है. हर दिन इम्युनिटी बरकरार रखने के लिए गुड़ दिया जाता है. प्रोटीन समेत और भी बहुत सी चीजें नियमित खिलाई जाती हैं, जिससे उसकी सेहत बरकरार रहे.