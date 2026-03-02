Holika Dahan 2026 : स्वर्ण नगरी में हुआ होलिका दहन, विदेशी सैलानियों ने लिया आनंद
स्वर्ण नगरी जैसलमेर में गुरुवार सायं पारंपरिक आस्था और उत्साह के साथ होलिका दहन किया गया.
March 2, 2026
जैसलमेर: स्वर्ण नगरी में गुरुवार को होलिका दहन किया गया. बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक इस पर्व पर शहर के हर गली-मोहल्ले और चौराहों पर श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से होलिका का पूजन कर दहन किया. पूरे शहर में उत्सवी माहौल रहा और ढोल-मजीरों की थाप पर होली गीतों की गूंज सुनाई दी. पूर्व राजपरिवार की ओर से गांधी चौक स्थित नाचना हवेली के सामने होलिका दहन किया गया.
इस अवसर पर ठाकुर विक्रम सिंह नाचना ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच होलिका में अग्नि प्रज्वलित की. दहन से पूर्व शहर एवं आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं ने पूजा-अर्चना कर अपने बच्चों की सुख-समृद्धि के लिए मन्नतें मांगीं और पारंपरिक रीति-रिवाज निभाए. महिलाओं ने छोटे बच्चों के नाम से बेर आदि की कंडियां बनाकर होलिका की पूजा की.
गुरुवार सायं काल निर्धारित मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होलिका का पूजन-अर्चन कर अग्नि प्रज्ज्वलित की गई. होलिका दहन से पूर्व विभिन्न मोहल्लों में लोग मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित हुए. ढोल, झांझ और मजीरों की थाप पर होली के पारंपरिक फाग गीत गाए गए. 'रंग होली रे महाराज', 'होये होली खेले', 'थांरी बोली प्यारी लागे' जैसे लोकगीतों ने वातावरण को सरस बना दिया.
होलिका दहन के पश्चात लोगों ने परंपरा अनुसार अग्नि की राख माथे पर लगाकर आशीर्वाद लिया. शहर में जगह-जगह सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया. अबीर-गुलाल, केसरिया रंग और फूलों की वर्षा के बीच होलियारों की टोलियां आकर्षण का केंद्र बनी रहीं. देर शाम होलियारों की टोली ढोल-नगाड़ों के साथ विभिन्न मार्गों से होकर निकली और पूरे शहर को फागुन के रंगों में रंग दिया.
जैसलमेर घूमने आए विदेशी सैलानियों ने भी इस पावन अवसर का भरपूर आनंद लिया और स्थानीय परंपराओं को नजदीक से देखा. स्वर्ण नगरी में होलिका दहन का यह आयोजन आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक एकता का जीवंत उदाहरण बना.