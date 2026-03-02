ETV Bharat / state

जयपुर के सिटी पैलेस में जलेगी पहली होलिका, जानिए क्या है शुभ मुहूर्त, कब होगी धुलण्डी

होलिका दहन के अगले दिन 3 मार्च को धुलण्डी का पर्व मनाया जाएगा.

होलिका दहन
होलिका दहन (ETV Bharat (File Photo))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 2, 2026 at 10:18 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : फाल्गुन पूर्णिमा पर होने वाले होलिका दहन को लेकर इस वर्ष तिथि, भद्रा और चंद्रग्रहण के योग ने श्रद्धालुओं के बीच जिज्ञासा बढ़ा दी है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि होलिका दहन प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में और भद्रा रहित समय में किया जाना चाहिए. हालांकि, इस बार भद्रा का प्रभाव रात्रि में रहने के कारण दहन का समय देर रात निर्धारित हुआ है. इसके साथ ही जयपुर की सदियों पुरानी शाही परंपरा भी आज रात फिर साकार होगी. सिटी पैलेस में सबसे पहले होलिका जलेगी, जिसके बाद यहां से शहर के हर मोहल्ले में पवित्र अग्नि ले जाकर होलिका दहन होगी.

जयपुर की शाही परंपरा : जयपुर के पूर्व राजपरिवार की ओर से सिटी पैलेस के प्रांगण में विधि-विधान और मंत्रोच्चार के साथ पहली होली जलाई जाती है. परंपरा के अनुसार, पुराने शहर के लोग और विभिन्न मोहल्लों के प्रतिनिधि सिटी पैलेस आते हैं और वहां से पवित्र अग्नि (चिंगारी) लेकर जाते हैं. इसी अग्नि से वे अपने-अपने इलाकों में होलिका दहन करते हैं. इतिहासकार जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस परंपरा की शुरुआत जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के समय हुई थी. आज भी पूर्व राजपरिवार के सदस्य (वर्तमान में सवाई पद्मनाभ सिंह) राजपुरोहितों की मौजूदगी में इस अनुष्ठान को संपन्न करते हैं. दहन के बाद महल के द्वार आम जनता के लिए खोल दिए जाते हैं ताकि वे पवित्र अग्नि के दर्शन और परिक्रमा कर सकें.

पढ़ें. बाड़मेर में चंद्रग्रहण का असर नहीं, होलिका दहन आज और धुलंडी कल, जानिए शुभ मुहूर्त

देर रात होगी होलिका दहन : ज्योतिष आचार्य विनोद शास्त्री ने बताया कि इस वर्ष फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को शाम 5:56 बजे से शुरू होकर 3 मार्च को शाम 5:08 बजे तक रहेगी. 2 मार्च को ही प्रदोष काल में पूर्णिमा आ रही है, इसलिए होलिका पर्व आज ही माना जाएगा. 2 मार्च को शाम 5:56 बजे से भद्रा प्रारंभ होकर 3 मार्च की सुबह 5:32 बजे तक रहेगी. शास्त्रों में भद्रा काल में होलिका दहन और रक्षा बंधन जैसे मंगल कार्य वर्जित बताए गए हैं, लेकिन यदि भद्रा निशीथ काल पार कर उषाकाल तक रहे तो भद्रा मुख को छोड़कर भद्रा पुच्छ में होलिका दहन किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि जयपुर सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में 2 मार्च की रात्रि में भद्रा पुच्छ काल में ही होलिका दहन किया जाएगा. उनके अनुसार भद्रा पुच्छ का समय रात 1:26 बजे से 2:38 बजे तक रहेगा, जिसे शास्त्रों में शुभ माना गया है. वहीं, भद्रा मुख का समय 2:38 बजे से 4:38 बजे तक रहेगा, जिसमें दहन पूर्णतः वर्जित है.

पढ़ें. यहां होलिका दहन पर निभाई जाती है अनोखी परंपरा, चांदी की होलिका और सोने के प्रहलाद की होती है पूजा

3 मार्च को मनाई जाएगी धुलण्डी : ज्योतिषाचार्य पंडित घनश्याम लाल स्वर्णकार ने बताया कि होलिका दहन के अगले दिन 3 मार्च को धुलण्डी का पर्व मनाया जाएगा. हालांकि, इस वर्ष चंद्रग्रहण का भी योग बन रहा है, जिससे समय को लेकर सावधानी अपेक्षित है. उन्होंने बताया कि सामान्यतः चंद्रग्रहण का सूतक ग्रहण से 9 घंटे पूर्व लग जाता है. यदि ग्रहण उदयकाल में हो तो सूर्योदय के साथ ही सूतक शुरू हो जाता है. इस बार सूर्योदय के साथ सुबह 6 बजकर 53 मिनट से सूतक प्रभावी रहेगा. हालांकि, धुलण्डी रंगोत्सव का पर्व है, इसमें किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान या पूजन नहीं किया जाता, इसलिए सूतक का दोष नहीं माना जाता.

ज्योतिषाचार्यों ने सलाह दी है कि चंद्रग्रहण के प्रभाव काल से पहले ही रंगोत्सव संपन्न कर लेना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि चंद्रग्रहण का प्रभाव दोपहर 3:20 बजे से शाम 6:48 बजे तक रहेगा और ग्रहण मोक्ष 6:48 बजे होगा. इसके बाद स्नानादि से निवृत्त होकर धार्मिक कार्य किए जा सकते हैं. होलिका दहन असत्य पर सत्य और अहंकार पर भक्ति की विजय का प्रतीक है. पौराणिक मान्यता के अनुसार ये पर्व भगवान विष्णु के परम भक्त प्रह्लाद की रक्षा और होलिका के दहन की स्मृति में मनाया जाता है. वहीं, धुलण्डी रंगोत्सव सामाजिक समरसता, आनंद और उल्लास का प्रतीक है.

TAGGED:

HOLIKA WILL BE LIT IN CITY PALACE
HOLIKA AUSPICIOUS TIME
HOLI DATE
होलिका दहन का समय
HOLIKA DAHAN 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.