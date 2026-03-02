ETV Bharat / state

जयपुर के सिटी पैलेस में जलेगी पहली होलिका, जानिए क्या है शुभ मुहूर्त, कब होगी धुलण्डी

जयपुर : फाल्गुन पूर्णिमा पर होने वाले होलिका दहन को लेकर इस वर्ष तिथि, भद्रा और चंद्रग्रहण के योग ने श्रद्धालुओं के बीच जिज्ञासा बढ़ा दी है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि होलिका दहन प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में और भद्रा रहित समय में किया जाना चाहिए. हालांकि, इस बार भद्रा का प्रभाव रात्रि में रहने के कारण दहन का समय देर रात निर्धारित हुआ है. इसके साथ ही जयपुर की सदियों पुरानी शाही परंपरा भी आज रात फिर साकार होगी. सिटी पैलेस में सबसे पहले होलिका जलेगी, जिसके बाद यहां से शहर के हर मोहल्ले में पवित्र अग्नि ले जाकर होलिका दहन होगी.

जयपुर की शाही परंपरा : जयपुर के पूर्व राजपरिवार की ओर से सिटी पैलेस के प्रांगण में विधि-विधान और मंत्रोच्चार के साथ पहली होली जलाई जाती है. परंपरा के अनुसार, पुराने शहर के लोग और विभिन्न मोहल्लों के प्रतिनिधि सिटी पैलेस आते हैं और वहां से पवित्र अग्नि (चिंगारी) लेकर जाते हैं. इसी अग्नि से वे अपने-अपने इलाकों में होलिका दहन करते हैं. इतिहासकार जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस परंपरा की शुरुआत जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के समय हुई थी. आज भी पूर्व राजपरिवार के सदस्य (वर्तमान में सवाई पद्मनाभ सिंह) राजपुरोहितों की मौजूदगी में इस अनुष्ठान को संपन्न करते हैं. दहन के बाद महल के द्वार आम जनता के लिए खोल दिए जाते हैं ताकि वे पवित्र अग्नि के दर्शन और परिक्रमा कर सकें.

पढ़ें. बाड़मेर में चंद्रग्रहण का असर नहीं, होलिका दहन आज और धुलंडी कल, जानिए शुभ मुहूर्त

देर रात होगी होलिका दहन : ज्योतिष आचार्य विनोद शास्त्री ने बताया कि इस वर्ष फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को शाम 5:56 बजे से शुरू होकर 3 मार्च को शाम 5:08 बजे तक रहेगी. 2 मार्च को ही प्रदोष काल में पूर्णिमा आ रही है, इसलिए होलिका पर्व आज ही माना जाएगा. 2 मार्च को शाम 5:56 बजे से भद्रा प्रारंभ होकर 3 मार्च की सुबह 5:32 बजे तक रहेगी. शास्त्रों में भद्रा काल में होलिका दहन और रक्षा बंधन जैसे मंगल कार्य वर्जित बताए गए हैं, लेकिन यदि भद्रा निशीथ काल पार कर उषाकाल तक रहे तो भद्रा मुख को छोड़कर भद्रा पुच्छ में होलिका दहन किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि जयपुर सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में 2 मार्च की रात्रि में भद्रा पुच्छ काल में ही होलिका दहन किया जाएगा. उनके अनुसार भद्रा पुच्छ का समय रात 1:26 बजे से 2:38 बजे तक रहेगा, जिसे शास्त्रों में शुभ माना गया है. वहीं, भद्रा मुख का समय 2:38 बजे से 4:38 बजे तक रहेगा, जिसमें दहन पूर्णतः वर्जित है.