यूपी के राज्य कर्मियों के लिए छुट्टियां घोषित; साल 2026 में 4 अवकाश हो गए कम, देखिए लिस्ट

अगले साल राज्य कर्मचारियों को कुल 24 अवकाश मिलेंगे, 31 निबंधित छुट्टियों में कोई 2 अपनी पसंद की ले सकेंगे

योगी गवर्नमेंट ने जारी किया छुट्टियों का कैलेंडर.
योगी गवर्नमेंट ने जारी किया छुट्टियों का कैलेंडर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 6:20 PM IST

Updated : December 2, 2025 at 6:31 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से साल 2026 की राजपत्रित अवकाशों की सूची जारी कर दी गई है. इस बार राज्य कर्मचारियों को कुल 24 अवकाश मिल रहे हैं, जिनमें से दो अवकाश शनिवार को पढ़ेंगे और दो रविवार को पड़ेंगे. ऐसे में मुख्यालय निदेशालय और सचिवालय के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों की चार छुट्टियां शनिवार और रविवार की भेंट चढ़ जाएंगी.

29 निबंधित अवकाश पर करना होगा काम: इसके अतिरिक्त 31 निबंधित अवकाशों की सूची भी जारी की गई है. इन 31 अवकाश में से कर्मचारी कोई दो अपने पसंद के अवकाश ले सकते हैं. दो अवकाश लेने के बाद बाकी 29 निबंधित अवकाश पर उन्हें काम करना ही पड़ेगा. उत्तर प्रदेश के आठ लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को इन अवकाशों का लाभ मिलेगा.

यूपी सरकार ने घोषित किया छुट्टियों का कैलेंडर.

पहली छुट्टी 3 जनवरी को: सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी गजट के मुताबिक साल का पहला अवकाश 3 जनवरी को हजरत अली की जयंती के तौर पर मनाया जाएगा. हजरत अली जयंती शनिवार को पड़ रही है. इसके बाद जनवरी में गणतंत्र दिवस की 26 को छुट्टी होगी.अगली छुट्टी 15 फरवरी को होगी. महाशिवरात्रि के दिन यह छुट्टी रविवार को पड़ रही है.

यूपी सरकार ने घोषित किया छुट्टियों का कैलेंडर.

मार्च में अवकाश की बहार: मार्च में होलिका दहन के तौर पर 2 मार्च की छुट्टी मिलेगी. यह छुट्टी सोमवार को है. जबकि इसके बाद रविवार के दिन इस बार होली खेलने का पर्व नहीं मनाया जाएगा. शास्त्रों के विधान के अनुसार इस बार लंबे समय बाद होली और छोटी होली में एक दिन का अंतराल है. 4 मार्च को होली की छुट्टी तय की गई है, जो कि बुधवार को पड़ेगी. मार्च माह में ही ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा. 21 मार्च को इसकी छुट्टी होगी. यह छुट्टी शनिवार को होगी. मार्च में ही एक और छुट्टी 26 मार्च को मिलेगी, जो कि रामनवमी की होगी और दिन होगा गुरुवार का. मार्च में 31 मार्च को महावीर जयंती का पर्व की छुट्टी होगी. दिन मंगलवार होगा.

यूपी सरकार ने घोषित किया छुट्टियों का कैलेंडर.

अप्रैल-मई में इस दिन छुट्टी: 3 अप्रैल गुड फ्राइडे की छुट्टी होगी. 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती का अवकाश होगा. अंबेडकर जयंती का अवकाश मंगलवार को मनाया जाएगा. 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन होगा और इस दिन शुक्रवार पड़ रहा है. बकरीद 27 में बुधवार को मनाई जाएगी. मोहर्रम 26 जून गुरुवार को मनाया जाएगा.

यूपी सरकार ने घोषित किया छुट्टियों का कैलेंडर.

शनिवार को है 15 अगस्त का अवकाश: सरकारी गजट के मुताबिक, अगली छुट्टी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाई जाएगी. इस दिन शनिवार है. बारावफात का पर्व 26 अगस्त को है, उस दिन बुधवार होगा. 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा, इस दिन शुक्रवार है. 4 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, उस दिन भी शुक्रवार है. 2 अक्टूबर गांधी जयंती की छुट्टी है, उस दिन भी शुक्रवार है.

यूपी सरकार ने घोषित किया छुट्टियों का कैलेंडर.

विजयदशमी और महानवमी की छुट्टी 20 अक्टूबर को होगी. इस दिन मंगलवार है. दीपावली का पर्व रविवार को पड़ रहा है. 8 नवंबर के दिन यह छुट्टी होगी. 9 नवंबर और भैया दूज की छुट्टी 11 नवंबर को होगी. कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टी 24 नवंबर मंगलवार को होगी. साल की अंतिम छुट्टी 25 दिसंबर क्रिसमस के तौर पर शुक्रवार के दिन राज्य कर्मचारी मनाएंगे.

Last Updated : December 2, 2025 at 6:31 PM IST

संपादक की पसंद

