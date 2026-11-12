गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस की छुट्टी बदली, जानिये यूपी में कब रहेगा अवकाश?
प्रमुख सचिव एसबीएस रंगाराव के स्तर से जारी किया गया आदेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 9:11 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में आगामी सरकारी छुट्टियों में बदलाव किया गया है. गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर 24 नवंबर को होने वाले सार्वजनिक अवकाश की तारीख को बदल दिया गया है. अब प्रदेश में 24 नवंबर को होने वाले अवकाश को बदलकर यूपी सरकार ने अब 14 दिसंबर 2026 (सोमवार) को कर दिया है. इस संबंध में शासन स्तर पर गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया है.
प्रमुख सचिव एसबीएस रंगाराव के स्तर से जारी आदेश के मुताबिक, पहले 17 नवंबर 2025 को जारी अवकाश सूची में गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर 24 नवंबर 2026 को कार्यकारी आदेश के तहत अवकाश घोषित किया गया था. अब इस तारीख को परिवर्तित करते हुए 14 दिसंबर 2026 को अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है.
आदेश की प्रति संबंधित विभागों को भेजी गई : सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 17 नवंबर 2025 की पूर्व अधिसूचना में इसी सीमा तक संशोधन माना जाएगा. इसके शेष प्रावधान पहले की तरह लागू रहेंगे. शासन स्तर से इस आदेश की प्रति सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों समेत संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है.
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर 24 नवंबर 2026 को सार्वजनिक छुट्टी तय की गई थी, लेकिन अब इसे संशोधित करते हुए 14 दिसंबर कर दिया गया है. इस संबंध में 12 नवंबर को शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है.
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