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गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस की छुट्टी बदली, जानिये यूपी में कब रहेगा अवकाश?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में आगामी सरकारी छुट्टियों में बदलाव किया गया है. गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर 24 नवंबर को होने वाले सार्वजनिक अवकाश की तारीख को बदल दिया गया है. अब प्रदेश में 24 नवंबर को होने वाले अवकाश को बदलकर यूपी सरकार ने अब 14 दिसंबर 2026 (सोमवार) को कर दिया है. इस संबंध में शासन स्तर पर गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया है.

प्रमुख सचिव एसबीएस रंगाराव के स्तर से जारी आदेश के मुताबिक, पहले 17 नवंबर 2025 को जारी अवकाश सूची में गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर 24 नवंबर 2026 को कार्यकारी आदेश के तहत अवकाश घोषित किया गया था. अब इस तारीख को परिवर्तित करते हुए 14 दिसंबर 2026 को अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है.