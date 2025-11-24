ETV Bharat / state

यूपी के इन सरकारी कर्मचारियों की कल रहेगी छुट्टी, योगी सरकार ने बदला निर्बंधित अवकाश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर घोषित अवकाश की तारीख बदल दी है. पहले 24 नवंबर 2025 (सोमवार) को निर्बंधित अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन अब इसे हटाकर 25 नवंबर मंगलवार को कर दिया गया है.

पहले इसकी घोषणा एक साथ जून का अवकाश के तौर पर हुई थी. बाद में बदलकर निर्बंधित अवकाश कर दिया गया है. जिसका अर्थ है कि केवल ऐसे कार्यालय जो सप्ताह में 6 दिन खुलते हैं, उनमें यह अवकाश रहेगा. सप्ताह में 5 दिन खुलने वाले ऑफिस में यह छुट्टी नहीं रहेगी.

आदेश जारी. (UP Government)

इसी के अनुपालन में सचिवालय प्रशासन अनुभाग ने भी वर्ष 2025 की अवकाश सूची में संशोधन कर दिया है. इस बदलाव से सरकारी कार्यालयों, सचिवालय, बैंक, स्कूल-कॉलेजों और अन्य शासकीय संस्थानों में 24 नवंबर को सामान्य कामकाज होगा, जबकि 25 नवंबर को पूर्ण अवकाश रहेगा. सचिवालय प्रशासन की ओर से जारी आदेश के तहत इसको निर्बंधित अवकाश घोषित किया गया है.ऐसे में जिस कार्यालय में 5 दिन कार्य होता है, वह सभी खुले रहेंगे. शनिवार और रविवार वाले कार्यालय में कामकाज किए जाते रहेंगे. उत्तर प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव फूलचंद ने बताया कि यह एक निर्बंधित अवकाश होगा. जो केवल ऐसे सरकारी कार्यालय लोगों पर लागू होगा, जहां रविवार का अवकाश होता है. शनिवार और रविवार दोनों का नहीं.