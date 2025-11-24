यूपी के इन सरकारी कर्मचारियों की कल रहेगी छुट्टी, योगी सरकार ने बदला निर्बंधित अवकाश
गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस निर्बन्धित अवकाश घोषित, मुख्यालय निदेशालय और सचिवालय कर्मियों को करना पड़ेगा काम
Published : November 24, 2025 at 8:27 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर घोषित अवकाश की तारीख बदल दी है. पहले 24 नवंबर 2025 (सोमवार) को निर्बंधित अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन अब इसे हटाकर 25 नवंबर मंगलवार को कर दिया गया है.
पहले इसकी घोषणा एक साथ जून का अवकाश के तौर पर हुई थी. बाद में बदलकर निर्बंधित अवकाश कर दिया गया है. जिसका अर्थ है कि केवल ऐसे कार्यालय जो सप्ताह में 6 दिन खुलते हैं, उनमें यह अवकाश रहेगा. सप्ताह में 5 दिन खुलने वाले ऑफिस में यह छुट्टी नहीं रहेगी.