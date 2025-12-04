2026 में बिहार में शिक्षकों और छात्रों को कितनी छुट्टियां मिलेंगी, विभाग ने जारी किया कैलेंडर
शिक्षा विभाग ने 2026 का अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है. बिहार के स्कूलों में 75 दिन की छुट्टी है. पढ़ें खबर
Published : December 4, 2025 at 3:04 PM IST
पटना : बिहार के सरकारी स्कूलों में वर्ष 2026 के दौरान कुल 75 दिन का अवकाश रहेगा. शिक्षा विभाग ने 2026 का अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है. शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस वर्षिक कैलेंडर में साप्ताहिक अवकाश यानी रविवार को भी शामिल किया गया है. हालांकि रविवार को हटाने पर प्रभावी छुट्टियां 65 दिन बचती हैं. शिक्षा विभाग का दावा है कि कैलेंडर ऐसा बनाया गया है जिसमें शिक्षण-सत्र और उत्सव, दोनों का संतुलन बना रहे.
समर और विंटर वेकेशन की तारीखें स्पष्ट : शिक्षा विभाग ने अपने अवकाश कैलेंडर में समर और विंटर वेकेशन की तारीखें स्पष्ट कर दी हैं. गर्मियों में बच्चों को जमकर आराम करने का मौका मिलेगा क्योंकि 1 जून से 20 जून तक कुल 20 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे. वहीं दिसंबर के अंतिम सप्ताह में 25 से 31 दिसंबर तक 7 दिन की शीतकालीन छुट्टी तय की गई है. इससे छात्रों और शिक्षकों को मौसम के अनुकूल राहत मिल सकेगी.
होली, दुर्गा पूजा और छठ-दिवाली पर लंबा अवकाश:-
- होली - 2 दिन का अवकाश
- दुर्गा पूजा - 5 दिन का अवकाश
- दिवाली, भैया दूज व छठ पूजा - 10 दिन का अवकाश
- गर्मी छुट्टी - 20 दिन का अवकाश
- ठंडी की छुट्टी - 7 दिन का अवकाश
त्योहारों के अनुसार छुट्टियों का पैटर्न इस बार बेहद आकर्षक है. इन प्रमुख त्योहारों पर अवकाश छात्रों को परिवार और संस्कृति से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. त्योहारों का आनंद लेने के लिए पर्याप्त समय के साथ गृहकार्य और शैक्षणिक गतिविधियों को सुरक्षित रखा गया है.
धार्मिक-सांस्कृतिक विविधता का सम्मान : कैलेंडर में बिहार की विविध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को सम्मान देते हुए बसंत पंचमी, महा-शिवरात्रि, रामनवमी, ईद, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, गुरु पर्व और कई क्षेत्रीय पर्वों को भी शामिल किया गया है. बच्चों को राज्य की सांस्कृतिक पहचान के साथ सीखने का अवसर मिलेगा.
होमवर्क के साथ पढ़ाई का संतुलन : शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि गर्मी, दिवाली-छठ और सर्दियों की छुट्टियों के दौरान छात्रों को गृहकार्य (हॉलिडे होमवर्क) दिया जाएगा, ताकि लंबे अवकाश का नकारात्मक प्रभाव पढ़ाई पर न पड़े. स्कूल खुलते ही इसका मूल्यांकन अनिवार्य होगा.
''यह व्यवस्था छात्रों में पढ़ाई की निरंतरता और जिम्मेदारी दोनों को बढ़ावा देगी. यह अवकाश तालिका प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उर्दू, मदरसा और संस्कृत सभी तरह के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू होगी.''- शिक्षा विभाग, बिहार
अभिभावकों और छात्रों के लिए लाभकारी : अवकाश कैलेंडर पहले से जारी होने से अभिभावक यात्रा, पारिवारिक कार्यक्रम और बच्चों की अध्ययन योजना को पहले से तय कर सकेंगे. वहीं छात्रों को मानसिक तनाव कम करने, सामाजिक जुड़ाव बढ़ाने और उत्सवों में उत्साह के साथ शामिल होने का अवसर मिलेगा. समग्र रूप से, वर्ष 2026 का अवकाश कैलेंडर संतुलित और पूर्णतः शिक्षण-हित में तैयार किया गया है.
ये भी पढ़ें :-
आवश्यक सूचना, बिहार इंटर और मैट्रिक परीक्षा का डेट हुआ जारी, जानें पूरी डिटेल
5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार, नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान.. अधिकारियों को दिया ये आदेश