ETV Bharat / state

साल 2026 में 31 सार्वजनिक और 19 ऐच्छिक अवकाश घोषित, सरकार ने जारी किया छुट्टियों का कैलेंडर

राजस्थान सरकार ने 2026 का कैलेंडर जारी किया है, जिसमें कर्मचारियों की 6 छुट्टियां कम होंगी.

शासन सचिवालय जयपुर
शासन सचिवालय जयपुर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 17, 2025 at 1:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : राज्य की भजन लाल सरकार ने अगले साल 2026 के लिए सार्वजनिक और ऐच्छिक अवकाश का टाइम टेबल घोषित कर दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है जिसमें 31 सार्वजनिक और 19 ऐच्छिक अवकाश है. हालांकि ऐच्छिक अवकाश का अधिकार कलेक्टर के साथ ही राज्य सरकार के पास भी रहेगा.वहीं अगले साल सात सप्ताह ऐसे भी आएंगे जब कर्मचारियों को तीन दिन की छुट्टी मिलेगी, क्योंकि 7 सप्ताह में शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा. इसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी, वहीं 5 सप्ताह ऐसे भी हैं जिसमें शनिवार रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार का सार्वजनिक अवकाश है.

6 सार्वजनिक अवकाश रविवार को : अगले साल 6 सार्वजनिक अवकाश रविवार को आ रहे रहे हैं. ऐसे में 6 अवकाश कम मिलेंगे. इनमें रविवार 25 जनवरी को देवनारायण जयंती, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि, 19 अप्रैल को परशुराम जयंती, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और 11 अक्टूबर को नवरात्र स्थापना और 8 नवंबर को दीपावली का सार्वजनिक अवकाश है. वहीं तीन सार्वजनिक अवकाश शनिवार को होने के चलते भी तीन छुट्टियां कम रहेगी. इनमें शनिवार 21 मार्च को ईद उल फितर, 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती और 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस है. राज्य में वैसे ही शनिवार की सरकारी छुट्टी होती है.

इसे भी पढ़ें: 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना: पहले दिन 6,864 कंज्यूमर ने किया रजिस्ट्रेशन, जानिए आप कैसे ले सकते हैं योजना का लाभ

साल 2026 में यह रहेंगे 31 सार्वजनिक अवकाश :-

  • 25 जनवरी- रविवार, देवनारायण जयंती
  • 26 जनवरी- सोमवार, गणतंत्र दिवस
  • 15 फरवरी- रविवार, महाशिवरात्रि
  • 2 मार्च- सोमवार, होलिका दहन
  • 3 मार्च- मंगलवार, धूलंडी
  • 20 मार्च- शुक्रवार, चेटीचंड
  • 21 मार्च- शनिवार, ईद उल फितर
  • 26 मार्च- गुरुवार, रामनवमी
  • 31 मार्च- मंगलवार,महावीर जयंती
  • 3 अप्रैल- शुक्रवार, गुड फ्राइडे
  • 11 अप्रैल- शनिवार, ज्योतिबा फुले जयंती
  • 14 अप्रैल- मंगलवार, डॉ अंबेडकर जयंती
  • 19 अप्रैल- रविवार, परशुराम जयंती
  • 28 मई- गुरुवार, ईद उल जुहा
  • 17 जून- बुधवार, महाराणा प्रताप जयंती
  • 26 जून- शुक्रवार, मोहर्रम
  • 9 अगस्त- रविवार, विश्व आदिवासी दिवस
  • 15 अगस्त- शनिवार, स्वाधीनता दिवस
  • 26 अगस्त- बारावफात, वफात
  • 28 अगस्त- शुक्रवार, रक्षाबंधन
  • 4 सितंबर- शुक्रवार, श्री कृष्ण जन्माष्टमी
  • 21 सितंबर- सोमवार, रामदेव जयंती
  • 2 अक्टूबर- शुक्रवार, महात्मा गांधी
  • 11 अक्टूबर- रविवार, नवरात्रि स्थापना
  • 19 अक्टूबर- सोमवार, दुर्गा अष्टमी
  • 20 अक्टूबर- मंगलवार, विजयदशमी
  • 8 नवंबर- रविवार, दीपावली
  • 9 नवंबर- सोमवार, गोवर्धन पूजा
  • 11 नवंबर- बुधवार,भाई दूज
  • 24 नवंबर- मंगलवार, गुरु नानक जयंती
  • 25 दिसंबर- शुक्रवार, क्रिसमस डे

19 ऐच्छिक अवकाश : 1 जनवरी नव वर्ष का अवकाश, 13 जनवरी लोहड़ी, 31 जनवरी विश्वकर्मा जयंती, 1 फरवरी रविदास जयंती, 3 फरवरी शब ए बारात,12 फरवरी महर्षि दयानंद जयंती, 23 फरवरी गाड़के महाराज जयंती, 20 मार्च जमात अलविदा, 14 अप्रैल वैशाखी और सेन जयंती, 1 मई बुद्ध पूर्णिमा, 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा, 3 सितंबर थदड़ी,14 सितंबर गणेश चतुर्थी, 16 सितंबर को संवत्सरी त्यौहार, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी 20 अक्टूबर को महानवमी और 29 अक्टूबर को करवा चौथ का त्योहार है.

TAGGED:

छुट्टियों का कैलेंडर
RAJASTHAN GOVERNMENT
31 सार्वजनिक और 19 ऐच्छिक छुट्टियां
GOVERNMENT HOLIDAYS 2026 CALENDAR
HOLIDAY CALENDAR 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बीकानेर में विद्वानों ने की घोषणा- 20 को ही दीपावली पर्व, लेकिन 22 को गोवर्धन पूजा

टैक्सी ड्राइवर की बेटी रक्षा शर्मा ने रचा इतिहास, बनीं RAS अधिकारी

क्या आप भी अपनी कार में पानी की बोतलें रखते हैं? सावधान! ये हो सकता है बेहद खतरनाक

इस दिवाली हाई ब्लड शुगर के मरीज भी बिना किसी डर के खा सकते हैं मिठाई, विशेषज्ञों से जानें कैसे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.