ETV Bharat / state

साल 2026 में 31 सार्वजनिक और 19 ऐच्छिक अवकाश घोषित, सरकार ने जारी किया छुट्टियों का कैलेंडर

जयपुर : राज्य की भजन लाल सरकार ने अगले साल 2026 के लिए सार्वजनिक और ऐच्छिक अवकाश का टाइम टेबल घोषित कर दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है जिसमें 31 सार्वजनिक और 19 ऐच्छिक अवकाश है. हालांकि ऐच्छिक अवकाश का अधिकार कलेक्टर के साथ ही राज्य सरकार के पास भी रहेगा.वहीं अगले साल सात सप्ताह ऐसे भी आएंगे जब कर्मचारियों को तीन दिन की छुट्टी मिलेगी, क्योंकि 7 सप्ताह में शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा. इसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी, वहीं 5 सप्ताह ऐसे भी हैं जिसमें शनिवार रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार का सार्वजनिक अवकाश है.

6 सार्वजनिक अवकाश रविवार को : अगले साल 6 सार्वजनिक अवकाश रविवार को आ रहे रहे हैं. ऐसे में 6 अवकाश कम मिलेंगे. इनमें रविवार 25 जनवरी को देवनारायण जयंती, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि, 19 अप्रैल को परशुराम जयंती, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और 11 अक्टूबर को नवरात्र स्थापना और 8 नवंबर को दीपावली का सार्वजनिक अवकाश है. वहीं तीन सार्वजनिक अवकाश शनिवार को होने के चलते भी तीन छुट्टियां कम रहेगी. इनमें शनिवार 21 मार्च को ईद उल फितर, 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती और 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस है. राज्य में वैसे ही शनिवार की सरकारी छुट्टी होती है.

इसे भी पढ़ें: 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना: पहले दिन 6,864 कंज्यूमर ने किया रजिस्ट्रेशन, जानिए आप कैसे ले सकते हैं योजना का लाभ