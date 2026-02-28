ETV Bharat / state

फूल और सब्जियों से बिखरेंगे रंग, महिलाओं ने बनाया हर्बल गुलाल, सेफ होली का दे रही संदेश

दंतेवाड़ा में महिला स्व सहायता समूह ने हर्बल गुलाल तैयार करके जिले को सेफ होली के लिए प्रेरित किया है.

Holi with herbal gulal production
हर्बल गुलाल बनाकर आत्मनिर्भर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 28, 2026 at 8:38 PM IST

5 Min Read
मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट
दंतेवाड़ा : छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में महिला सशक्तिकरण की एक अनोखी मिसाल सामने आई है. मां दंतेश्वरी स्व सहायता समूह की महिलाएं इस बार की होली को पूरी तरह प्राकृतिक रंगों से रंगने की तैयारी में जुटी हैं. दंतेवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की गई ट्रेनिंग ने इन महिलाओं के जीवन में नया आत्मविश्वास जगाया है.

हर्बल गुलाल से होली की खुशियां

सब्जियों और फूलों से बने हर्बल गुलाल ने न सिर्फ इनके चेहरे पर मुस्कान लाई है, बल्कि आमदनी का सशक्त माध्यम बनकर इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत भी किया है. प्राकृतिक रंगों से आत्मनिर्भरता की ओर कदम जिला प्रशासन और जीव विज्ञान केंद्र की पहल पर मां दंतेश्वरी स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को खास प्रशिक्षण दिया गया.

सेफ होली का संदेश (Etv Bharat)

सब्जी और फूलों से तैयार किया गया गुलाल

प्रशिक्षण में महिलाओं को बताया गया कि कैसे पालक, लाल भाजी, गेंदा फूल, टेसू फूल सहित कई तरह की सब्जियों और फूलों से सुरक्षित, सुगंधित और कोमल हर्बल गुलाल तैयार किया जाता है. महिलाओं के अनुसार, हर्बल गुलाल के कोई साइड इफेक्ट नहीं हैं और यह पूरी तरह जैविक तरीकों से तैयार किया जाता है. पारंपरिक और रासायनिक गुलाल की तुलना में यह पर्यावरण–अनुकूल है तथा त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है.

महिलाओं का बढ़ा आत्मविश्वास

समूह की महिलाओं ने ईटीवी की टीम से बातचीत में बताया कि प्रशिक्षण मिलने के बाद उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया है. साग–सब्जियों से रंग निकालना, उसे सुखाना, छानना और पैकिंग जैसी प्रक्रिया को अब महिलाएं खुद संभाल रही हैं. इससे न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि उनमें नेतृत्व और टीमवर्क की भावना भी मजबूत हुई है.


पहले इस काम की जानकारी नहीं थी, लेकिन जिला प्रशासन ने ट्रेनिंग दी और आज हम अपने पैरों पर खड़ी हैं. काम बढ़ रहा है और मुनाफा भी अच्छा मिल रहा है - शांति कुमारी, सदस्य महिला स्व सहायता समूह


गुलाल से भविष्य के लिए बचत

स्व सहायता समूह की सदस्य शांति बताती हैं कि पहले उन्हें घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था. लेकिन हर्बल गुलाल प्रोजेक्ट से अब वे न केवल घर चला पा रही हैं, बल्कि भविष्य के लिए बचत भी कर रही हैं. शांति ने प्रशासन के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि आज हम आत्मनिर्भर हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं. यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव है.

बस्तर की होली होगी हर्बल रंगों वाली

बस्तर में इस बार की फागन होली को महिलाओं ने खास बनाने का बीड़ा उठाया है.समूह की महिलाओं का कहना है कि इस बार पूरा क्षेत्र हर्बल गुलाल के रंगों से रंगने वाला है. स्थानीय नागरिकों के अलावा जिले के कई सरकारी एवं सुरक्षा प्रतिष्ठानों से भी भारी मात्रा में ऑर्डर मिल रहे हैं. जिनमें जिला कलेक्टर कार्यालय दंतेवाड़ा, CRPF के स्थानीय कैंप और छत्तीसगढ़ पुलिस ने समूह की महिलाओं के हर्बल गुलाल की गुणवत्ता देखकर बड़े पैमाने पर ऑर्डर दिए हैं. इससे महिलाओं में जोश और उत्साह और भी बढ़ गया है.

200 किलो गुलाल की हो चुकी है बिक्री

महिलाओं ने अब तक लगभग 200 किलो हर्बल गुलाल सफलतापूर्वक बेचा है. खास बात ये है कि मांग सिर्फ जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के अन्य जिलों से भी ऑर्डर आ रहे हैं. बढ़ती मांग ने यह साबित कर दिया है कि लोग रासायनिक गुलाल के खतरों को समझ रहे हैं और प्राकृतिक विकल्पों की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं.

महिलाओं ने कैसे तैयार किया हर्बल गुलाल

महिलाओं ने होली के लिए अलग-अलग रंग तैयार किए हैं. जिसमें हरा रंग – पालक, हरा धनिया और हरी पत्तेदार सब्जियों से, लाल रंग – लाल भाजी एवं चुकंदर से, पीला रंग – गेंदा फूल और हल्दी से और केसरिया रंग – टेसू (पलाश) के फूलों से तैयार किए गए हैं. इन सभी सामग्री को पहले धूप में सुखाया जाता है, फिर बारीक पीसा जाता है. इसके बाद उसमें प्राकृतिक सुगंध मिलाकर पैकिंग की जाती है. पूरी प्रक्रिया बिना किसी रासायनिक तत्व के होती है, जिससे ये त्वचा और प्रकृति दोनों के लिए सुरक्षित है.


"केमिकल गुलाल से शरीर और प्रकृति दोनों को नुकसान"

समूह की महिलाएं लोगों से लगातार अपील कर रही हैं कि इस बार होली में हर्बल गुलाल का उपयोग करें. महिलाओं के मुताबिक बाजार में बिकने वाले रासायनिक गुलाल से त्वचा पर दुष्प्रभाव होते हैं, आंखों में जलन होती है और पर्यावरण भी दूषित होता है. इसके उलट, हर्बल गुलाल–बच्चों के लिए बिल्कुल सुरक्षित त्वचा के अनुकूल पर्यावरण–मित्र प्राकृतिक सुगंध एवं कोमल स्पर्श वाला होता है. महिलाओं के अनुसार वो हर्बल गुलाल बनाकर सिर्फ कमाई ही नहीं कर रहे, बल्कि अपने जिले को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं.

