होली आयो रे ! कानपुर में मैजिक गुलाल,अजब-ग़ज़ब पिचकारियां; पुष्पराज, राफेल पिचकारियों की धूम
कानपुर हटिया बाजार में रौनक, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक पिचकारियां.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 27, 2026 at 10:52 AM IST|
Updated : February 27, 2026 at 11:37 AM IST
कानपुर: देशभर में रंगों का त्यौहार होली 4 मार्च 2026 को मनाया जाएगा. इसके लिए अब बाजारों में तैयारियां अपने चरम पर हैं. जहां बाजार सजे हैं, अबीर-गुलाल के थाल दूर से नजर आ रहे हैं. साथ ही जो दुकानदार हैं, उन्होंने अपनी दुकानों के सामने रंग-बिरंगी पिचकारियां, मास्क समेत अन्य उत्पादों को प्रदर्शित कर दिया है, जिससे आमजन रंगों व उत्पादों की खरीदारी कर सकें. ऐसे में कानपुर की चर्चित हटिया बाजार में भी होली का खुमार छाया हुआ है.
दुकानदारों का कहना है, होली को लेकर केवल 10 दिनों का समय बचा है. इसलिए अब दूसरे शहरों से कारोबारी खरीदारी के लिए यहां पहुंचने लगे हैं. जहां-जहां अबीर-गुलाल पैक होकर जाना है, वहां भेजा जा रहा है. हटिया बाजार में पुष्पा राज, राफेल, कान्हा पिचकारी की जबर्दस्त मांग है. इस साल कई नए उत्पाद भी बाजार में सज गए हैं.
बाजार में चीनी उत्पाद भी: कारोबारी मनजीत ने बताया, बाजार में स्वेदशी उत्पादों के साथ ही चीन के कुछ उत्पाद हैं. जिनकी मांग भी लोगों के बीच है। यह पिचकारी 250 रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक हैं.
यह भी पढ़ें: IIT कानपुर और NCRA पुणे के वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि; तारों की दूरी-गति मापना आसान
यह भी पढ़ें: होली से पहले लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़; रंग-बिरंगी कचरी की फैक्टरी सीज, NCR में होनी थी सप्लाई