ETV Bharat / state

रंगों में रंगी राजस्थान की धरा: जैसलमेर की गलियों से पुष्कर के घाटों तक होली का उल्लास

जैसलमर/अजमेर: राजस्थान में होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और आतिथ्य का वह रंग है जो देशी-विदेशी पर्यटकों को बांध लेता है. इस वर्ष भी प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों—स्वर्णनगरी जैसलमेर और तीर्थनगरी पुष्कर में यह पर्व भव्यता और अनूठी परंपराओं के साथ मनाया गया.

राजस्थान की स्वर्णनगरी के नाम से विख्यात जैसलमेर में इस वर्ष होली का पर्व अनूठे अंदाज में मनाया गया. सुनहरी हवेलियों, ऐतिहासिक धरोहरों और लोकसंस्कृति से समृद्ध इस शहर में रंगों का त्योहार देसी-विदेशी मेहमानों के संग उल्लास और उमंग के साथ मनाया गया. प्रसिद्ध सोनार किला परिसर, गोपा चौक और अन्य प्रमुख स्थानों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखी गई. ढोल, नगाड़ों और चंग की थाप पर विदेशी सैलानी भी जमकर थिरके. रंगों की बौछार के बीच स्थानीय युवाओं ने उत्साह के साथ मेहमानों को गुलाल लगाया और शुभकामनाएं दीं.

पढ़ें: HOLI 2026 : रंगों की फुहार में सराबोर हुआ बूंदी, सैलानियों ने भी खेली होली

विदेशी सैलानियों का कहना है था कि जैसलमेर की होली उनके लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति को आत्मसात करने का अवसर है. फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी से आए पर्यटकों ने इसे अविस्मरणीय अनुभव बताया. फ्रांस से आई एक पर्यटक ने कहा कि यहां का अपनापन और लोगों की गर्मजोशी बेहद खास लगी. रंगों के बीच न कोई भेदभाव नजर आता है और न ही कोई दूरी सभी एक-दूसरे को गले लगाकर त्योहार मनाते हैं. ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी से आए पर्यटकों ने कहा कि उन्होंने भारत की होली के बारे में बहुत सुना था, लेकिन जैसलमेर में इसे प्रत्यक्ष देखना और इसमें शामिल होना उनके लिए यादगार अनुभव बन गया. होली के अवसर पर शहर के होटल, गेस्ट हाउस और कैफे पर्यटकों से भरे नजर आए. रंगों के इस उत्सव ने न केवल जैसलमेर की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया, बल्कि स्थानीय पर्यटन उद्योग को भी नई ऊर्जा दी है.