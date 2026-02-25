ETV Bharat / state

रांची से गोरखपुर चलेगी होली स्पेशल ट्रेन, जानें टाइम शेड्यूल

वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा होली पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है. इस क्रम में गाड़ी संख्या 08629/08630 रांची-गोरखपुर-रांची वाया वाराणसी,औड़िहार,मऊ साप्ताहिक होली विषेष गाड़ी का संचलन किया जा रहा है. जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि,रांची से 02 से 30 मार्च तक प्रत्येक सोमवार को तथा गोरखपुर से 04 मार्च से 01 अप्रैल, को प्रत्येक बुधवार को 05 फेरों के लिये चलाया जायेगा. बता दे कि,गाड़ी संख्या 08629 राँची-गोरखपुर साप्ताहिक होली विशेष गाड़ी 02 से 30 मार्च,तक प्रत्येक सोमवार को राँची से 23.55 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन मूरी से 01.25 बजे, बोकारो स्टील सिटी से 02.55 बजे, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जं. गोमो से 04.35 बजे, कोडरमा से 05.35 बजे, गया से 07.05 बजे छूटेगी. पूर्वोत्तर रेलवे गाड़ी संख्या 08629 / 08630 . (ETV Bharat) इसके बाद ये ट्रेन अनुग्रह नारायण रोड से 07.50 बजे, डेहरी ऑनसोन से 08.10 बजे, सासाराम से 08.28 बजे, पं. दीन दयाल उपाध्याय जं. से 11.00 बजे, वाराणसी से 12.10 बजे, जौनपुर से 14.10 बजे, औंड़िहार से 15.20 बजे, मऊ से 17.15 बजे, सलेमपुर से 19.07 बजे, भटनी से 19.34 बजे तथा देवरिया सदर से 20.05 बजे छूटकर गोरखपुर 21.30 बजे पहुँचेगी.