ETV Bharat / state

होली स्पेशल ट्रेन: रंगों के त्यौहार के दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से 14 फेरे के लिए स्पेशल ट्रेन

01- गाड़ी संख्या 08751/08752 दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन-दुर्ग होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन दोनों ओर से 2-2 फेरों के लिए किया जाएगा. यह ट्रेन दुर्ग से 1 और 2 मार्च रविवार और सोमवार को. वापसी में निजामुद्दीन से 2 और 3 मार्च सोमवार और मंगलवार को व्हाया न्यू कटनी जंक्शन होकर चलेगी. इस गाड़ी का ठहराव रायपुर, उसलापुर, पेंड्रारोड, अनूपपुर, शहडोल एवं उमरिया स्टेशनों पर दिया गया है.

रायपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया "3 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा. होली पर्व में ट्रेनों में होने वाली भीड़भाड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के प्रमुख स्टेशनो से विभिन्न रेल मार्गों पर 'होली स्पेशल' ट्रेनों के 14 फेरे का परिचालन किया जाएगा. होली त्यौहार के दौरान ट्रेनों में होने वाली यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने एवं कन्फर्म बर्थ के साथ सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा होली स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है.

रायपुर: 3 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा. होली त्योहार को देखते हुए आईआरसीटीसी स्पेशल ट्रेन का परिचालन कर रहा है ताकि बड़ी संख्या में रेल यात्रियों को सुविधा और आरामदायक यात्रा का लाभ मिल सके.

02- गाड़ी संख्या 08863/08864 गोंदिया-छपरा-गोंदिया होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन दोनों ओर से 1-1 फेरों के लिए किया जाएगा. यह ट्रेन गोंदिया से 1 मार्च रविवार को. वापसी में छपरा से 3 मार्च मंगलवार को व्हाया न्यू कटनी जंक्शन होकर चलेगी. इस गाड़ी का ठहराव डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, भाटापारा, उसलापुर, पेंड्रारोड, अनूपपुर, शहडोल एवं उमरिया स्टेशनों पर दिया गया है.

03- गाड़ी संख्या 08865/08866 गोंदिया-छपरा-गोंदिया होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन दोनों ओर से 1-1 फेरों के लिए किया जाएगा. यह ट्रेन गोंदिया से 2 मार्च सोमवार को और वापसी में छपरा से 4 मार्च बुधवार को व्हाया न्यू कटनी जंक्शन होकर चलेगी. इस गाड़ी का ठहराव डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, भाटापारा, उसलापुर, पेंड्रारोड, अनूपपुर, शहडोल एवं उमरिया स्टेशनों पर दिया गया है.

04- गाड़ी संख्या 08753/08754 दुर्ग-मधुबनी-दुर्ग होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन दोनों ओर से 1-1 फेरों के लिए किया जाएगा. यह ट्रेन दुर्ग से 1 मार्च रविवार को और वापसी में मधुबनी से 2 मार्च सोमवार को व्हाया झारसुगुड़ा होकर चलेगी. इस गाड़ी का ठहराव रायपुर, बिलासपुर, चाम्पा एवं रायगढ़ स्टेशनों पर दिया गया है.

05- गाड़ी संख्या 08861/08862 गोंदिया-पटना-गोंदिया होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन दोनों ओर से 1-1 फेरों के लिए किया जाएगा. यह ट्रेन गोंदिया से 2 मार्च सोमवार को तथा वापसी में पटना से 3 मार्च मंगलवार को व्हाया झारसुगुड़ा होकर चलेगी. इस गाड़ी का ठहराव डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर, चाम्पा एवं रायगढ़ स्टेशनों पर दिया गया है.

06- गाड़ी संख्या 08263/08264 बिलासपुर-चार्लापल्ली-बिलासपुर होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन दोनों ओर से 1-1 फेरों के लिए किया जाएगा. यह ट्रेन बिलासपुर से 27 फरवरी शुक्रवार को और वापसी में चार्लापल्ली से 28 फरवरी शनिवार को व्हाया बल्हारशाह होकर चलेगी. इस गाड़ी का ठहराव भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, गोंदिया, वड़सा एवं चांदा फोर्ट स्टेशनों पर दिया गया है.

होली त्यौहार के अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन द्वारा परिचालित की जा रही इन होली स्पेशल ट्रेनों से होली त्यौहार के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित होगी. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अपने यात्रियों की सुखद एवं मंगलमय यात्रा के लिए सदैव तत्पर है.