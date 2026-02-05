ETV Bharat / state

होली पर दिल्ली से दुर्ग के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन, जानिए टाइमिंग और रूट

अधिकारियों के मुताबिक होली के मद्देनजर भीड़ को देखते हुए अभी और भी होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी.

दिल्ली से दुर्ग के लिए स्पेशल ट्रेन
दिल्ली से दुर्ग के लिए स्पेशल ट्रेन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 5, 2026 at 4:59 PM IST

नई दिल्लीः होली पर घर जाने की प्लानिंग कर रहे लोगों को ट्रेनों में आरक्षित सीट नहीं मिल पा रही है. ऐसे में परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है. उत्तर रेलवे ने आगामी होली पर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए और उनके सुविधाजनक आवागमन के लिए दुर्ग से हजरत निजामुद्दीन के बीच विशेष होली स्पेशल रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यह रेलगाड़ी दोनों दिशाओं में 2-2 फेरे लगाएगी. गाड़ी संख्या 08751 दुर्ग - हजरत निजामुद्दीन स्पेशल 1 और 2 मार्च 2026 को दुर्ग से प्रस्थान करेगी. दुर्ग से सुबह 10:45 बजे चलकर अगले दिन सुबह 11:10 बजे दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी. गाड़ी संख्या 08752 हजरत निजामुद्दीन - दुर्ग स्पेशल वापसी में 2 और 3 मार्च 2026 को हजरत निजामुद्दीन से चलेगी. दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से दोपहर 12:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन शाम 18:20 बजे ये स्पेशल ट्रेन दुर्ग पहुंचेगी.

यह ट्रेन अपनी यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी. जिनमें रायपुर जं, उस्लापुर, अनूपपुर जं., कटनी मुड़वारा, सागर, वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी, आगरा छावनी और मथुरा जं. रेलवे स्टेशन शामिल हैं.

इस ट्रेन में यात्रियों की हर श्रेणी का ध्यान रखते हुए सभी प्रकार के कोच लगाए गए हैं, जिनमें एसी, स्लीपर और जनरल क्लास के कोच शामिल हैं. होली के दौरान टिकटों की भारी मांग को देखते हुए यात्री अपनी सीटों का आरक्षण समय रहते करा लें, जिससे अंतिम समय की परेशानियों से बच सकें.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि होली पर बड़ी संख्या में हर साल लोग अपने घरों को जाते हैं. ऐसे में सीट की डिमांड बढ़ जाती है. नियमित चलने वाली ट्रेनों में सीटें बुक हो चुकी हैं. यह देखा जा रहा है कि जिन रूटों पर यात्रियों की डिमांड ज्यादा आ रही है. उसके अनुसार होली स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की जाएगी. किन-किन रूटों पर ट्रेनें चलाई जानी हैं उनका अध्ययन और ट्रेन का शेड्यूल तैयार किया जा रहा है. बहुत जल्द ही होली स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी किया जाएगा. इसके साथ ही आन डिमांड ट्रेनें भी चलाई जाएंगी, जिससे भी यात्रियों को राहत मिलेगी.

