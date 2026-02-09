ETV Bharat / state

होली में घर जाने की फटाफट कर लें तैयारी, रीवा-भोपाल के बीच इन ट्रेनों में खटाखट मिलेगी टिकट

होली में घर जाने की फटाफट कर लें तैयारी ( Etv Bharat )

रीवा : मार्च की शुरुआत में रंगों का त्यौहार होली पड़ रहा है. ऐसे में रंगों का त्योहार मनाने लोग अपने-अपने घरों की ओर रुख करेंगे. अक्सर त्योहारों में यात्रियों की संख्या बढ़ने के चलते काफी भीड़ बढ़ जाती है, जिसके चलते ट्रेन का टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में होली के मद्देनजर रेलवे हर वर्ष की तरह इस बार भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है. इस बार पश्चिम मध्य रेलवे की और से विंध्य वासियों को 6 होली स्पेशल ट्रेनों की बड़ी सौगात दी गई है. इन सभी ट्रेनों का संचालन रीवा और भोपाल के बीच होगा. होली में रीवा भोपाल के बीच दौड़ेगी 6 स्पेशल ट्रेन होली का पर्व आगामी 4 मार्च को है. इसे ध्यान में रखते हुए मगर इससे पहले ही रीवा- भोपाल के बीच 6 स्पेशल ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई गई है. इन सभी 6 ट्रेनों के संचालन से त्योहार मे अपने घरों के लिए आने जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी. रीवा रेलवे स्टेशन (Etv Bharat)