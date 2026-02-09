होली में घर जाने की फटाफट कर लें तैयारी, रीवा-भोपाल के बीच इन ट्रेनों में खटाखट मिलेगी टिकट

ETV Bharat / state

रीवा-भोपाल के बीच सरपट दौड़ेंगी 6 होली स्पेशल ट्रेनें, त्योहार पर घर जाना होगा आसान, जानें पूरी डीटेल

होली में घर जाने की फटाफट कर लें तैयारी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 9:45 PM IST

Updated : February 9, 2026 at 9:52 PM IST

रीवा : मार्च की शुरुआत में रंगों का त्यौहार होली पड़ रहा है. ऐसे में रंगों का त्योहार मनाने लोग अपने-अपने घरों की ओर रुख करेंगे. अक्सर त्योहारों में यात्रियों की संख्या बढ़ने के चलते काफी भीड़ बढ़ जाती है, जिसके चलते ट्रेन का टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में होली के मद्देनजर रेलवे हर वर्ष की तरह इस बार भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है. इस बार पश्चिम मध्य रेलवे की और से विंध्य वासियों को 6 होली स्पेशल ट्रेनों की बड़ी सौगात दी गई है. इन सभी ट्रेनों का संचालन रीवा और भोपाल के बीच होगा.

होली में रीवा भोपाल के बीच दौड़ेगी 6 स्पेशल ट्रेन

होली का पर्व आगामी 4 मार्च को है. इसे ध्यान में रखते हुए मगर इससे पहले ही रीवा- भोपाल के बीच 6 स्पेशल ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई गई है. इन सभी 6 ट्रेनों के संचालन से त्योहार मे अपने घरों के लिए आने जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी.

REWA BHOPAL 6 HOLI SPACIAL TRAIN
रीवा रेलवे स्टेशन

विंध्य की बड़ी आबादी भोपाल और इंदौर में है निवासरत

दरअसल, रीवा और सम्पूर्ण विंध्य क्षेत्र की बड़ी आबादी भोपाल और इंदौर जैसे महानगर में रहती है. प्रत्येक वर्ष होली जैसे महापर्व में अपनों के बीच रंगों की खुशियां बांटने के लिए बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनों से यात्रा करके अपने-अपने घर पहुंचते है. हर बार होली के त्योहार में यात्रियों की संख्या मे इजाफा होता है. यात्रियों को आवागमन में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो जिसके चलते इस बार भी रेलवे ने स्पेशन ट्रेनें शुरू की हैं.

रीवा-भोपाल बीच चलने वाली होली स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल

  • ट्रेन नंबर 02192 रीवा टू रानी कमलापति
    साप्ताहिक 28 फरवरी से
    प्रस्थान 12:30 pm
    आगमन 09:15 pm
  • ट्रेन नंबर 02191 रानी कमलापति टू रीवा
    साप्ताहिक 28 फरवरी से
    प्रस्थान 10:15 pm
    आगमन 07:30 am अगले दिन
  • स्टॉपेज - सतना, मैहर, कटनी, मुड़वारा, दमोह, सागर, बिना, विदिशा
  • ट्रेन नंबर 02186 रीवा टू रानी कमलापति
    सप्ताह में 2 दिन, 2 और 3 मार्च
    प्रस्थान 12:30 pm
    आगमन 09:15 pm
  • ट्रेन नंबर 02185 रानी कमलपति टू रीवा
    2 और 3 मार्च
    प्रस्थान 10:15 pm
    आगमन 07:30 am
  • स्टॉपेज - सतना, मैहर, कटनी, मुड़वारा, दमोह, सागर, बिना, विदिशा
  • ट्रेन नंबर 01704 भोपाल टू रीवा
    साप्ताहिक 5 मार्च
    प्रस्थान 10:30 am
    आगमन 08-45 pm
  • ट्रेन नंबर 01703 रीवा टू भोपाल
    5 मार्च
    प्रस्थान 10:20 pm
    आगमन 09-05 am
  • स्टॉपेज - सतना, मैहर, कटनी, मुड़वारा, दमोह, सागर, बिना, विदिशा

रीवा रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर सत्येंद्र सिंह बघेल कहा, " होली जैसे बड़े त्योहारों मे अक्सर बड़ी संख्या में यात्री रीवा भोपाल रूट पर सफर तय करते है. यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान मे रखते हुए रेलवे की ओर रीवा-भोपाल के बीच स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा.''

