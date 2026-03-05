ETV Bharat / state

होली के बाद यात्रियों को बड़ी राहत: बेंगलुरु-बीकानेर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, कोटा-जयपुर समेत इन शहरों को होगा फायदा

​कोटा : होली के त्योहार के बाद ट्रेनों में उमड़ रही भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. बेंगलुरु के यशवंतपुर और राजस्थान के बीकानेर के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है. यह ट्रेन पुणे, कोटा, जयपुर और सीकर जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिससे हजारों यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकेगा. ​तीन-तीन फेरे लगाएगी स्पेशल ट्रेन : ​कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन के अनुसार, यह स्पेशल ट्रेन मार्च महीने में दोनों दिशाओं से तीन-तीन फेरे लगाएगी. ​यशवंतपुर से बीकानेर (ट्रेन संख्या 06543): यह गाड़ी 11 से 25 मार्च के बीच हर बुधवार सुबह 7:00 बजे रवाना होगी. अगले दिन (गुरुवार) दोपहर 2:30 बजे पुणे और मध्य रात्रि के बाद 1:20 बजे कोटा पहुंचेगी. शुक्रवार सुबह 6:45 बजे जयपुर और दोपहर 3:00 बजे बीकानेर पहुंचेगी. बीकानेर से यशवंतपुर (ट्रेन संख्या 06544) वापसी में यह ट्रेन 14 से 28 मार्च के बीच हर शनिवार (शुक्रवार देर रात 1:00 बजे) रवाना होगी. शनिवार सुबह 8:40 बजे जयपुर और दोपहर 1:05 बजे कोटा पहुंचेगी. अगले दिन पुणे और सोमवार सुबह 4:00 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी. इसे भी पढ़ें: होली के बाद यूपी के आजमगढ़ से मुंबई तक कोटा होकर चलेगी फेस्टिवल स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन