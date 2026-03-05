होली के बाद यात्रियों को बड़ी राहत: बेंगलुरु-बीकानेर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, कोटा-जयपुर समेत इन शहरों को होगा फायदा
बेंगलुरु-बीकानेर के बीच 11 मार्च में स्पेशल ट्रेन चलेगी. कोटा, जयपुर और सीकर होकर गुजरने वाली इस ट्रेन में यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकेगा.
Published : March 5, 2026 at 10:41 AM IST
कोटा : होली के त्योहार के बाद ट्रेनों में उमड़ रही भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. बेंगलुरु के यशवंतपुर और राजस्थान के बीकानेर के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है. यह ट्रेन पुणे, कोटा, जयपुर और सीकर जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिससे हजारों यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकेगा.
तीन-तीन फेरे लगाएगी स्पेशल ट्रेन : कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन के अनुसार, यह स्पेशल ट्रेन मार्च महीने में दोनों दिशाओं से तीन-तीन फेरे लगाएगी. यशवंतपुर से बीकानेर (ट्रेन संख्या 06543): यह गाड़ी 11 से 25 मार्च के बीच हर बुधवार सुबह 7:00 बजे रवाना होगी. अगले दिन (गुरुवार) दोपहर 2:30 बजे पुणे और मध्य रात्रि के बाद 1:20 बजे कोटा पहुंचेगी. शुक्रवार सुबह 6:45 बजे जयपुर और दोपहर 3:00 बजे बीकानेर पहुंचेगी. बीकानेर से यशवंतपुर (ट्रेन संख्या 06544) वापसी में यह ट्रेन 14 से 28 मार्च के बीच हर शनिवार (शुक्रवार देर रात 1:00 बजे) रवाना होगी. शनिवार सुबह 8:40 बजे जयपुर और दोपहर 1:05 बजे कोटा पहुंचेगी. अगले दिन पुणे और सोमवार सुबह 4:00 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी.
इसे भी पढ़ें: होली के बाद यूपी के आजमगढ़ से मुंबई तक कोटा होकर चलेगी फेस्टिवल स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन
बुकिंग शुरू, यात्रियों के पास कंफर्म टिकट का मौका : रेलवे ने बताया कि पुणे की तरफ से बुकिंग शुरू हो चुकी है और वर्तमान में कंफर्म टिकट उपलब्ध हैं. बीकानेर की तरफ से भी जल्द ही बुकिंग पोर्टल खुल जाएगा. यात्री आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट या पीआरएस काउंटर से टिकट बुक कर सकते हैं. ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी के कोच लगाए गए हैं.
इन प्रमुख स्टेशनों पर होगा ठहराव : यह ट्रेन अपनी यात्रा के दौरान तुमकुरु, अरसीकेरे, बिरूर, दावणगेरे, हरिहर, ममैलारा हावेरी, हुबली, धारवाड़, बेलगावी, घटप्रभा, मिराज, सांगली, किर्लोस्करवाड़ी, कराड, सतारा, पुणे, लोनावला, कल्याण, भिवंडी रोड, वसई रोड, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, गोधरा , दाहोद, बामनिया, रतलाम , नागदा जं , भवानीमंडी, कोटा , सवाई माधोपुर , दुर्गापुरा, जयपुर , रींगस , सीकर, चूरू, रतनगढ़ व श्री डूंगरगढ़ स्टेशनों पर रुकेगी. लंबी दूरी के यात्रियों के लिए यह ट्रेन एक बेहतरीन विकल्प साबित होगी.