ETV Bharat / state

होली पर बलौदाबाजार जिला पुलिस की अंदरूनी गलियों से हाईवे तक पेट्रोलिंग, हुड़दंगियों पर होगी सख्त कार्रवाई, 3 सेक्टर में बांटा जिला

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की होली को लेकर सख्त तैयारी है. 400 जवान तैनात रहेंगे साथ ही 38 बाइक और 22 पेट्रोलिंग पार्टियां मैदान में हैं.

HOLI SECURITY BALODABAZAR POLICE
होली पर बलौदाबाजार जिला पुलिस की अंदरूनी गलियों से हाईवे तक पेट्रोलिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 2, 2026 at 7:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदाबाजार: जिले में होली के त्योहार पर इस बार सिर्फ रंग ही नहीं, बल्कि सुरक्षा का सख्त इंतजाम भी नजर आएगा. पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि होलिका दहन और रंग खेलने के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था, हुड़दंग या यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

हुड़दंगियों पर होगी सख्त कार्रवाई, 3 सेक्टर में बांटा बलौदाबाजार जिला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

3 सेक्टर में बांटा गया जिला

बेहतर निगरानी के लिए पूरे जिले को तीन अनुविभागों में बांटा गया है. हर सेक्टर में स्थानीय परिस्थिति के अनुसार अलग रणनीति बनाई गई है, ताकि संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर खास ध्यान दिया जा सके.

  • बलौदाबाजार सेक्टर- इसमें सिटी कोतवाली, पलारी, लवन और करहीबाजार क्षेत्र शामिल हैं. यहां थाना और चौकी प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस तैनात है.
  • भाटापारा सेक्टर- इसमें भाटापारा शहर, भाटापारा ग्रामीण, सिमगा और सुहेला क्षेत्र आते हैं. यहां भी अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है.
  • कसडोल सेक्टर- कसडोल, राजादेवरी, गिधपुरी, गिधौरी, गिरौदपुरी, बया और सोनाखान क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी जा रही है.
Holi security Balodabazar Police
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की होली को लेकर सख्त तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

400 पुलिस जवान रहेंगे तैनात

पूरे जिले में होली के दौरान 400 पुलिस जवान ड्यूटी पर रहेंगे. ये जवान प्रमुख चौक-चौराहों, बाजारों और ग्रामीण इलाकों में तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

22 चारपहिया पेट्रोलिंग पार्टियां

जिले में 22 चारपहिया पेट्रोलिंग टीमें बनाई गई हैं. ये टीमें शाम से ही लगातार गश्त कर रही हैं. किसी भी गड़बड़ी की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

Holi security Balodabazar Police
जिला पुलिस की अंदरूनी गलियों से हाईवे तक पेट्रोलिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

38 बाइक पार्टियां अंदरूनी इलाकों में

अक्सर होली के दौरान छोटी घटनाएं गलियों और बस्तियों में होती हैं. इसे देखते हुए 38 बाइक पार्टियां बनाई गई हैं. ये टीमें संकरी गलियों और मोहल्लों में गश्त करेंगी, ताकि हर जगह पुलिस की मौजूदगी बनी रहे.

18 फिक्स पिकेट और 6 नाकाबंदी पॉइंट

18 महत्वपूर्ण जगहों पर फिक्स पिकेट लगाए गए हैं. वहीं 6 जगहों पर नाकाबंदी चेकिंग की जाएगी. यहां तेज रफ्तार वाहन, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले, तीन सवारी बैठाने वाले और हुड़दंग करने वालों की जांच होगी. नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

फ्लैग मार्च से दिया सख्त संदेश

होली से पहले शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया. इसका उद्देश्य था लोगों को भरोसा दिलाना कि पुलिस पूरी तरह सतर्क है और कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

शांति समिति की बैठक

त्योहार से पहले सभी थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठकें हुईं. इसमें जनप्रतिनिधि, सरपंच और समाज के प्रमुख लोग शामिल हुए. सभी ने मिलकर तय किया कि होली आपसी भाईचारे और शांति से मनाई जाएगी.

पुलिस की अपील

पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि होली प्रेम और सद्भाव से मनाएं. अफवाहों पर ध्यान न दें. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें

सुरक्षा और जिम्मेदारी के साथ होली

इस बार जिले में 400 जवान, 22 पेट्रोलिंग वाहन, 38 बाइक टीमें, 18 पिकेट और 6 नाकाबंदी पॉइंट के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी. प्रशासन का मकसद साफ है, हर नागरिक सुरक्षित माहौल में होली मना सके.

अब जिम्मेदारी जनता की भी है कि वे शांति और सौहार्द बनाए रखें, ताकि होली का त्योहार खुशियों के रंगों से भरा रहे.

होली से पहले अवैध शराब पर सख्ती, दो गिरफ्तार, 1 लाख 45 हजार का माल जब्त
रायपुर में डिजिटल पहरे के बीच मनेगी होली, हाईटेक तरीके से हुड़दंगियों पर पुलिस रखेगी नजर
होली से पहले एक्शन, सूरजपुर में नशीली टैबलेट बेच रहा था तहसील का चपरासी, 600 से ज्यादा टैबलेट के साथ गिरफ्तार

TAGGED:

HOLI 2026
SAFE HOLI CELEBRATION TIPS
CHHATTISGARH HOLI SECURITY
बलौदाबाजार होली सुरक्षा
HOLI SECURITY BALODABAZAR POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.