काशी में चिताओं के बीच खेली चिता भस्म की होली, जानिये क्या है महाश्मशान मणिकर्णिका की यह मान्यता?

वाराणसी : होली का उल्लास हर तरफ देखने को मिल रहा है. काशी के मणिकर्णिका के महाश्मशान घाट पर धधकती चिताओं के बीच चिता भस्म की होली खेली गई. इसमें औघड़, संत महात्मा और अन्य लोग शामिल रहे. इस बार प्रशासन ने कुछ संख्या में ही लोगों को यहां जाने की अनुमति दी थी.

काशी में रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन ही मणिकर्णिका घाट पर होली आयोजित की जाती है. मान्यता है कि भगवान शिव अपने गणों के साथ होली खेलने आते हैं. महाश्मशान मंदिर की तरफ से आयोजित होने वाली अद्भुत परंपरा को निभाने वाले मंदिर के व्यवस्थापक गुलशन कपूर का कहना है कि बनारस मस्ती और मजे का शहर है.

काशी में चिताओं के बीच खेली चिता भस्म की होली (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि यहां पर हर कोई अपने रंग में रंगा होता है. भक्तों ने कल जमकर होली खेली. विश्वनाथ मंदिर में भक्तों ने अबीर-गुलाल के साथ होली खेली. उन्होंने कहा कि मान्यता है कि भगवान शिव श्मशान पर गणों के साथ होली खेलने आते हैं. उन्होंने कहा कि इसी परंपरा को निभाते हुए काशी में महाश्मशान मणिकर्णिका पर जलती चिताओं के बीच होली खेली जाती है. उन्होंने कहा कि यह होली रंग गुलाल की नहीं बल्कि, चिता भस्म की होती है. भस्म के साथ होने वाली होली अद्भुत हो जाती है और भक्तों की बड़ी भीड़ यहां आती है.

