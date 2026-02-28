ETV Bharat / state

काशी में चिताओं के बीच खेली चिता भस्म की होली, जानिये क्या है महाश्मशान मणिकर्णिका की यह मान्यता?

मंदिर के व्यवस्थापक गुलशन कपूर का कहना है कि मणिकर्णिका घाट पर होली आयोजित की जाती है.

काशी में चिताओं के बीच खेली चिता भस्म की होली
काशी में चिताओं के बीच खेली चिता भस्म की होली (Photo credit: ETV Bharat)
वाराणसी : होली का उल्लास हर तरफ देखने को मिल रहा है. काशी के मणिकर्णिका के महाश्मशान घाट पर धधकती चिताओं के बीच चिता भस्म की होली खेली गई. इसमें औघड़, संत महात्मा और अन्य लोग शामिल रहे. इस बार प्रशासन ने कुछ संख्या में ही लोगों को यहां जाने की अनुमति दी थी.

काशी में रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन ही मणिकर्णिका घाट पर होली आयोजित की जाती है. मान्यता है कि भगवान शिव अपने गणों के साथ होली खेलने आते हैं. महाश्मशान मंदिर की तरफ से आयोजित होने वाली अद्भुत परंपरा को निभाने वाले मंदिर के व्यवस्थापक गुलशन कपूर का कहना है कि बनारस मस्ती और मजे का शहर है.

काशी में चिताओं के बीच खेली चिता भस्म की होली (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि यहां पर हर कोई अपने रंग में रंगा होता है. भक्तों ने कल जमकर होली खेली. विश्वनाथ मंदिर में भक्तों ने अबीर-गुलाल के साथ होली खेली. उन्होंने कहा कि मान्यता है कि भगवान शिव श्मशान पर गणों के साथ होली खेलने आते हैं. उन्होंने कहा कि इसी परंपरा को निभाते हुए काशी में महाश्मशान मणिकर्णिका पर जलती चिताओं के बीच होली खेली जाती है. उन्होंने कहा कि यह होली रंग गुलाल की नहीं बल्कि, चिता भस्म की होती है. भस्म के साथ होने वाली होली अद्भुत हो जाती है और भक्तों की बड़ी भीड़ यहां आती है.

बनारस मस्ती और मजे का शहर है. यहां पर हर कोई अपने रंग में रंग होता है और जब होली हो तो भगवान भोलेनाथ के साथ होली खेलने जाता है भक्तों ने कल जमकर होली खेली. विश्वनाथ मंदिर में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के साथ भक्तों का अबीर गुलाल के साथ होली का उत्सव पूरा हुआ और आज भोलेनाथ परंपरा के अनुरूप शमशान पर अपने भूत पिशाच और गणों के साथ होली खेलने आते हैं. इसी परंपरा को निभाते हुए काशी में महाश्मशान मणिकर्णिका पर जलती चिताओं के बीच होली खेली जाती है. यह होली रंग गुलाल की नहीं बल्कि चिता भस्म की होती है. भस्म के साथ होने वाली होली अद्भुत हो जाती है और भक्तों की बड़ी भीड़ यहां आती है. इस बार भी लोगों की भीड़ आई तो लेकिन यहां शामिल नहीं हो पाए.

कामाख्या से आईं तंत्र साधक श्री गीतम का कहना है कि हम श्मशान की होली को खेल कर धन्य हो गए. इस होली को खेलने के लिए पहली बार काशी में आए हैं. कामाख्या भी अद्भुत तंत्र की जगह है और काशी का श्मशान तो अपने आप में अद्भुत है और यहां की मिट्टी भी माथे पर लगाई जाती है. हमने यहां की होली खेलकर भगवान शिव को अपने साथ महसूस किया.



मध्य प्रदेश से आई एक युवती का कहना था कि भगवान भोलेनाथ के साथ यह त्योहार मना कर अद्भुत आनंद आ गया. हमें ऐसा लगा कि भगवान शिव हमें खुद लेकर यहां आए हैं. भगवान शिव के साथ होली खेल कर हमारा जीवन धन्य हो गया.

बता दें कि काशी विद्वत परिषद ने इसका विरोध किया था. जिसके बाद प्रशासन ने कुछ संख्या में ही लोगों को यहां जाने की अनुमति दी. बहुत से लोग इस होली तक पहुंच ही नहीं पाए और रास्ता बंद होने के कारण भीड़ को गलियों में ही भटकना पड़ा.

