सिंह मेंशन में साढ़े आठ साल बाद होली मिलन, मेयर संजीव सिंह और विधायक रागिनी सिंह ने समर्थकों के साथ मनाया जश्न

धनबाद: कोयलांचल के चर्चित सिंह मेंशन में साढ़े आठ सालों के अंतराल के बाद इस बार होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया. धनबाद नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर संजीव सिंह और भाजपा की झरिया विधायक रागिनी सिंह ने पूरे उत्साह के साथ समर्थकों के साथ होली मनाई.

समारोह में हजारों की संख्या में समर्थक और शुभचिंतक पहुंचे. सभी ने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर बधाई दी और पारंपरिक फगुआ गीतों पर जमकर आनंद उठाया. ढोल-नगाड़ों और लोकगीतों की धुन पर पूरा परिसर रंग और उमंग से सराबोर नजर आया. झरिया विधायक रागिनी सिंह ने महिला मंडली के साथ पारंपरिक अंदाज में होली खेली और सभी को शुभकामनाएं दीं.

सिंह मेंशन में साढ़े आठ साल बाद होली मिलन (Etv Bharat)

संजीव सिंह के रिहा होने के बाद यह पहला मौका है, जब सिंह परिवार ने समर्थकों के साथ सार्वजनिक रूप से होली मिलन समारोह आयोजित किया. वहीं हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव में मेयर पद पर संजीव सिंह की जीत ने समर्थकों की खुशी को दोगुना कर दिया है.