होली में निखरा पिचकारी हर्बल गुलाल के बाजार का रंग, सजावटी समान समेत मिठाई दुकानों में उमड़ी भीड़
बलौदाबाजार में होली को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है. इस बार रंग बिरंगी पिचकारी समेत हर्बल गुलाल को लेकर लोगों में उत्साह है.
बलौदाबजार : होली का त्योहार जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे बलौदाबाजार का बाजार पूरी तरह रंगों में डूबता जा रहा है. शहर के मुख्य बाजार हो या चौक-चौराहे, हर तरफ गुलाल और पिचकारियां दिख रही हैं. सुबह से ही बाजार में ग्राहकों की आवाजाही शुरू हो चुकी है. मुख्य बाजार, पुराना बस स्टैंड क्षेत्र और आसपास के व्यापारिक इलाकों में रंग-बिरंगे गुलाल लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं. दुकानों के बाहर सजी आकर्षक पिचकारियां बच्चों को लुभा रही हैं.बच्चों के बीच कार्टून थीम वाली पिचकारी, टैंक शेप और गन पिचकारी खूब लोकप्रिय है.
पिचकारी खरीदने से पहले डेमो
इस बार बाजार में कॉम्पटिशन को देखते हुए कई दुकानदार ने पानी की बड़ी टंकियों के साथ डेमो भी दिखा रहे हैं, ताकि बच्चे पिचकारियों को आजमा सके. युवाओं में रंगीन टोपियां, फैंसी चश्मे और अलग-अलग डिजाइन के मुखौटे खासे पसंद किए जा रहे हैं. सेल्फी का दौर है, इसलिए होली पर फोटो और वीडियो के लिए नए स्टाइल की एक्सेसरीज़ की मांग भी बढ़ी है.
हर्बल गुलाल की बढ़ती मांग
इस बार बाजार में हर्बल गुलाल की मांग तेजी से बढ़ी है. कई दुकानदारों ने बताया कि लोग अब त्वचा और आंखों की सुरक्षा को लेकर पहले से ज्यादा सजग हो गए हैं. रासायनिक रंगों की जगह फूलों से बने गुलाल और सुगंधित हर्बल रंग ज्यादा बिक रहे हैं.
दुकानों पर गुलाबी, पीला, हरा, नीला और केसरिया जैसे पारंपरिक रंगों के साथ-साथ सिल्वर और गोल्डन शेड्स भी उपलब्ध हैं. छोटे पैकेट से लेकर बड़े पारिवारिक पैक तक हर बजट के अनुसार विकल्प रखे गए हैं.इस बार ग्राहकों की पहली पसंद वही रंग हैं जिन पर ‘स्किन फ्रेंडली’ और ‘नेचुरल’ लिखा हो. कई ग्राहक खास तौर पर बच्चों के लिए अलग से हर्बल रंग खरीद रहे हैं- दीपक नंदवानी,दुकानदार
महिलाओं में सजावटी और पारंपरिक सामान की मांग
होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि मिलन और उत्सव का भी अवसर है. महिलाओं में घर सजाने और पारंपरिक आयोजन के लिए खास खरीदारी देखी जा रही है.रंगीन चुनरियां, पूजा सामग्री, सजावटी आइटम और थाल सजाने के सामान की बिक्री भी बढ़ी है. कुछ दुकानों पर विशेष होली गिफ्ट पैक भी तैयार किए गए हैं, जिनमें गुलाल, मिठाई के डिब्बे और सजावटी पैकिंग शामिल है। ये गिफ्ट पैक रिश्तेदारों और दोस्तों को देने के लिए खरीदे जा रहे हैं.
बाजार में अच्छे व्यापार की उम्मीद
व्यापारियों को इस बार बिक्री अच्छी रहने की उम्मीद है. उनका कहना है कि त्योहारों के मौसम में बाजार की रौनक से पूरे साल का कारोबार प्रभावित होता है. खासकर हर्बल गुलाल और आकर्षक पिचकारियों की मांग तेजी से बढ़ रही है.
ऑनलाइन बाजार की चुनौती जरूर है, लेकिन होली जैसे त्योहार में लोग खुद बाजार आकर सामान खरीदना पसंद करते हैं. रंग और पिचकारी को हाथ में लेकर देखना और मोलभाव करना आज भी ग्राहकों को अच्छा लगता है- व्यापारी
खरीदारों में दिखा उत्साह
बाजार में खरीदारी कर रहे युवाओं और परिवारों में अलग ही उत्साह नजर आया. एक कॉलेज छात्र ने बताया कि इस बार दोस्तों के साथ खास अंदाज में होली मनाने की तैयारी है, इसलिए पहले से ही रंग और पिचकारियां खरीद ली गई हैं.एक महिला खरीदार ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल हर्बल रंग ही ले रही हैं.वहीं छोटे बच्चों के लिए कार्टून प्रिंट वाली पिचकारियां और गुब्बारे सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं. कई परिवारों ने बताया कि होली उनके लिए सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि रिश्तों को मजबूत करने का अवसर है. इसलिए रंगों के साथ मिठाइयों और उपहारों की भी खरीदारी की जा रही है.
मिठाई और स्नैक्स की दुकानों पर भी भीड़
रंगों के साथ-साथ मिठाई दुकानों में भी ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है. गुझिया, नमकीन और अन्य पारंपरिक पकवानों की तैयारी जोरों पर है. कई दुकानों पर एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है. वहीं हलवाईयों का कहना है कि होली से एक-दो दिन पहले बिक्री और तेज हो जाती है. लोग बड़ी मात्रा में मिठाई और नमकीन पैक कराते हैं.
प्रशासन की निगरानी और सुरक्षा इंतजाम
त्योहार को देखते हुए बाजार क्षेत्रों में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है.भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो. प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि वे सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं। किसी भी प्रकार के हानिकारक रंगों या आपत्तिजनक व्यवहार से बचें.
