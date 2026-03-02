ETV Bharat / state

होली में निखरा पिचकारी हर्बल गुलाल के बाजार का रंग, सजावटी समान समेत मिठाई दुकानों में उमड़ी भीड़

बलौदाबजार : होली का त्योहार जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे बलौदाबाजार का बाजार पूरी तरह रंगों में डूबता जा रहा है. शहर के मुख्य बाजार हो या चौक-चौराहे, हर तरफ गुलाल और पिचकारियां दिख रही हैं. सुबह से ही बाजार में ग्राहकों की आवाजाही शुरू हो चुकी है. मुख्य बाजार, पुराना बस स्टैंड क्षेत्र और आसपास के व्यापारिक इलाकों में रंग-बिरंगे गुलाल लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं. दुकानों के बाहर सजी आकर्षक पिचकारियां बच्चों को लुभा रही हैं.बच्चों के बीच कार्टून थीम वाली पिचकारी, टैंक शेप और गन पिचकारी खूब लोकप्रिय है.

पिचकारी खरीदने से पहले डेमो

इस बार बाजार में कॉम्पटिशन को देखते हुए कई दुकानदार ने पानी की बड़ी टंकियों के साथ डेमो भी दिखा रहे हैं, ताकि बच्चे पिचकारियों को आजमा सके. युवाओं में रंगीन टोपियां, फैंसी चश्मे और अलग-अलग डिजाइन के मुखौटे खासे पसंद किए जा रहे हैं. सेल्फी का दौर है, इसलिए होली पर फोटो और वीडियो के लिए नए स्टाइल की एक्सेसरीज़ की मांग भी बढ़ी है.



हर्बल गुलाल की बढ़ती मांग



इस बार बाजार में हर्बल गुलाल की मांग तेजी से बढ़ी है. कई दुकानदारों ने बताया कि लोग अब त्वचा और आंखों की सुरक्षा को लेकर पहले से ज्यादा सजग हो गए हैं. रासायनिक रंगों की जगह फूलों से बने गुलाल और सुगंधित हर्बल रंग ज्यादा बिक रहे हैं.

दुकानों पर गुलाबी, पीला, हरा, नीला और केसरिया जैसे पारंपरिक रंगों के साथ-साथ सिल्वर और गोल्डन शेड्स भी उपलब्ध हैं. छोटे पैकेट से लेकर बड़े पारिवारिक पैक तक हर बजट के अनुसार विकल्प रखे गए हैं.इस बार ग्राहकों की पहली पसंद वही रंग हैं जिन पर ‘स्किन फ्रेंडली’ और ‘नेचुरल’ लिखा हो. कई ग्राहक खास तौर पर बच्चों के लिए अलग से हर्बल रंग खरीद रहे हैं- दीपक नंदवानी,दुकानदार





महिलाओं में सजावटी और पारंपरिक सामान की मांग



होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि मिलन और उत्सव का भी अवसर है. महिलाओं में घर सजाने और पारंपरिक आयोजन के लिए खास खरीदारी देखी जा रही है.रंगीन चुनरियां, पूजा सामग्री, सजावटी आइटम और थाल सजाने के सामान की बिक्री भी बढ़ी है. कुछ दुकानों पर विशेष होली गिफ्ट पैक भी तैयार किए गए हैं, जिनमें गुलाल, मिठाई के डिब्बे और सजावटी पैकिंग शामिल है। ये गिफ्ट पैक रिश्तेदारों और दोस्तों को देने के लिए खरीदे जा रहे हैं.



