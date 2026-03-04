ETV Bharat / state

''शांति, प्रेम और भाईचारे का पैगाम है होली'', रंगों के त्योहार पर सीएम विष्णु देव साय का संदेश

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ होली मनाई. सीएम ने होली खेलने आए अधिकारियों और कर्चमारियों को रंगों के पावन पर्व की बधाई दी. इस मौके पर पारंपरिक फाग गीत भी गाए गए. अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी सीएम को रंग गुलाल लगाकार बधाई दी. सीएम साय ने कहा कि होली का त्योहार सिर्फ एक त्योहार भर नहीं है. ये त्योहार अलग अलग रंगों से रंगी खुशियों का त्योहार है. प्रेम और भाईचारे का संदेश देने वाले ये त्योहार सबके जीवन में शांति और खुशिया लेकर आए ऐसी सीएम ने कामना की.

सीएम विष्णु देव साय ने खेली होली

सीएम ने कहा कि फागुन मास में आने वाला ये त्योहार सबके साथ मिलकर मनाने वाला त्योहार है. प्रेम और समरसता का ये त्योहार छत्तीसगढ़ के लोगों की तरक्की लेकर आए ऐसी इश्वर से कामना है. सीएम ने कहा कि हमें सभी आपसी मतभेद भुलाकर सबको गले लगाना चाहिए. सीएम ने कहा कि जो भी लोग यहां होली मनाने के लिए आए हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं.