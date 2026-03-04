ETV Bharat / state

यूपी भर में मनाई जा रही जमकर होली, सीएम योगी से लेकर आम आदमी तक हो रहा रंग-गुलाल से सराबोर

होली पर्व पर अपनों के बीच उत्सव मनाते सीएम योगी. ( ETV Bharat )

गोरखपुर में लोगों के साथ होली खेलते सीएम योगी. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में हर तबके के व्यक्ति, हर सनातनी इस पावन पर्व के साथ जुड़कर आनंद की अनुभूति कर रहा है. अगर कहीं कोई मनमुटाव या वैरभाव है उसे समाप्त करके समरस समाज की स्थापना के प्रयास को आगे बढ़ा रहा है.

बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में मीडियाकर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हजारों वर्षों की होली की विरासत को संरक्षित करके भारत की ऋषि परंपरा और पूर्वजों ने जिस भाव से सौंपा है, उसको वर्तमान पीढ़ी उसी उमंग और उत्साह के साथ आगे बढ़ा रही है.

गोरखपुर में लोगों के साथ होली मिलते सीएम योगी. (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में होलिकोत्सव का परंपरा के अनुसार शुभारंभ करते हुए कहा कि होलिकोत्सव सामाजिक समरसता, उमंग और उल्लास का पर्व है. उमंग और उल्लास के पर्व तभी उत्सवी रूप में मनाए जाते हैं, जब शांति होती है. समाज में सौहार्द होता है, सुरक्षा का भाव और विश्वास होता है. उत्तर प्रदेश और पूरा देश आज इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ा है.

गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री ने अपने शुभचिंतकों के साथ होली की शुरुआत की. एक दूसरे को भी गुलाल लगाकर बधाई दी. होलिका की राख से तिलक कर होली की शुरुआत की.

गोरखपुर में सीएम योगी आदित्य नाथ लोगों के बीच, लोगों के साथ होली मना रहे हैं. सीएम योगी यहां पर बच्चे-बढ़ें, जवान और साधु-संतों के साथ मिलकर होली मना रहे हैं.

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश में आज रंगों की होली खेली जा रही है. पूरे प्रदेश में धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जा रहा है. क्या काशी, क्या मथुरा, क्या अयोध्या, क्या गोरखपुर, क्या लखनऊ हर जगह लोग होली से सराबोर हो रहे हैं.

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में होलिकादहन के सभी कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुए. प्रदेश में 1लाख 61 हजार से अधिक स्थानों पर होलिकादहन के कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से उत्साह के साथ आयोजित हुए. स्वाभाविक रूप से होलिकादहन भगवान श्रीहरि विष्णु के महत्वपूर्ण नृसिंह अवतार के स्मरण का अवसर है.

उन्होंने कहा कि समाज में जहां कहीं भी अराजकता, अव्यवस्था और अशांति है, तो उसका दमन करने के लिए, सज्जन शक्ति के संरक्षण व दुर्जन शक्ति को परास्त करने के लिए, सकारात्मक भाव को प्रोत्साहित करने और नकारात्मक भाव को तिरोहित करने के लिए ईश्वरीय अवतार एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं. हर कालखंड में यह अवतार किसी न किसी रूप में हम सबके सामने होते हैं. उनके अनुरूप हम सब भी प्रहलाद, शबरी या अर्जुन के रूप में अपनी भूमिका का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करेंगे तो सकारात्मक शक्तियां मजबूत होंगी तथा नकारात्मक ताकतें परास्त होकर अपने आप ही पराभव की ओर जाएंगी.

लोगों के साथ होली खेलते सीएम योगी. (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज नए भारत का दर्शन हो रहा है, ऐसा भारत जो विकसित भारत बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर हुआ है.

होली पर लोगों से मिलते सीएम योगी. (ETV Bharat)

आज का भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में मजबूती के साथ विरासत और विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बना है. हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि हमें आजादी के अमृतकाल में पीएम मोदी जैसा यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व प्राप्त हुआ है. उनके नेतृत्व में भारत विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है.

लोगों के साथ होली मिलते सीएम योगी. (ETV Bharat)

सीएम योगी ने सभी नागरिकों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कामना की कि समरसता के इस पावन पर्व को इसी उमंग और उत्साह के साथ अनंतकाल तक आने वाली पीढ़ियां मनाती रहें.

डीसीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जमकर खेली होली. (ETV Bharat)

केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर जमकर खेली गई होली

उधर लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर जमकर होली मनाई गई. इस दौरान डिप्टी सीएम लोगों के बीच पूरी मस्ती के साथ नजर आए.

काशी में मन रही होली

वाराणसी में लोग होली के जश्न में. (ETV Bharat)

काशी में भी होली की धूम मची है. वहां भी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर भाईचारा का संदेश दे रहे हैं. काशी, बनारस, वाराणसी जिस नाम से पुकारिए. यहां मस्ती के साथ होली खेली जा रही है. यहां गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए लोग मिलजुलकर होली मना रहे हैं. श्री काशी विश्वनाथ धाम में होली का भव्य आयोजन चल रहा है, यहां फूलों और रंगों की होली खेली जा रही है.

गौर करें तो मथुरा और वृंदावन में अनोखी होली खेली जा रही है. वृंदावन में लोग गुलाल और रंगों के साथ होली मना रहे हैं. ब्रज क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लठमार होली, फूलोंवाली होली और लड्डूमार होली खेलते-खेलते आज जमकर रंग-गुलाल लगाकर होली खेल रहे हैं.

मथुरा में अनेक रंगों के साथ होली का रंग उत्सव मनाया जा रहा है. श्रीकृष्ण जन्म स्थान द्वारकाधीश वृंदावन, श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर, राधा रमण राधा दामोदर और इस्कॉन मंदिर में भी जबर्दस्त तरीके से होली खेली जा रही है.

इसी के साथ प्रदेश के छोटे-बड़े सभी जिलों और शहरों में धूमधाम से होली मनाई जा रही है.

