ब्रज में कल से फागोत्सव: 40 दिन तक चलेगा, जानिए किस दिन कौन सी खेली जाएगी होली
वसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं के आवागमन को लेकर मथुरा जिला प्रशासन की विशेष तैयारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 4:31 PM IST
मथुरा: 23 जनवरी को वसंत पंचमी का पर्व है. इस दिन से ब्रज में 40 दिनों तक होने वाले होली महोत्सव की शुरुआत हो जाएगी. 24 फरवरी को बरसाना में लड्डूमार होली और 25 फरवरी को लठ्ठमार होली खेली जाएगी. इस दौरान वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर, राधा रमण, राधा दामोदर, मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान और द्वारकाधीश मंदिर में ठाकुर जी को गुलाल लगाई जाती है. मंदिरों में ठाकुर जी को गुलाल लगाने और परिसर में होली खेलने के लिए देश और विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव और गोकुल पहुंचते हैं. ब्रज में होली हर्षोल्लास के साथ खेली जाती है.
प्रशासन की तैयारी: जिले में वसंत पंचमी और वीकेंड हॉलीडे पर श्रद्धालुओं के आवागमन को लेकर यातायात व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की जाती हैं. अतिरिक्त वाहन पार्किंग और रूट डायवर्जन के साथ मंदिरों में दर्शन को लेकर एकल मार्ग निर्धारित किए जाते हैं.
प्रमुख पर्व
- 21 फरवरी को भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली गुरु शरणानंद महाराज के आश्रम गोकुल में होली खेली जाएगी.
- 24 फरवरी को बरसाना श्री लाडली महारानी राधा रानी मंदिर में लड्डू होली.
- 25 फरवरी को बरसाना श्री राधा रानी मंदिर में लठ्ठ मार विश्व प्रसिद्ध होली.
- 26 फरवरी को नंदगांव में लठ्ठ मार होली.
- 27 फरवरी श्री कृष्ण जन्म स्थान और बांके बिहारी मंदिर रंगभरी एकादशी से रंगों की होली शुरू.
- 28 फरवरी को गोकुल में छड़ी मार होली.
- 5 मार्च को दाऊजी का हुरंगा.
- 9 मार्च को चौरासी खंबा मंदिर में होली.
एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि 23 जनवारी को मंदिरो में होली की शुरुआत हो जाएगी. दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर दर्शन की सुविधा और यातायात की सुविधा को लेकर व्यवस्था की गई है. बांके बिहारी मंदिर और अन्य मंदिरों में गुलाल उड़ाया जाएगा. ब्रज में पूरे चालीस दिनों तक होली खेली जायगी.
वसंत पंचमी पर प्रयागराज में भारी वाहनों की नो एंट्री: माघ मेले का चौथा स्नान पर्व वसंत पंचमी देखते हुए प्रयागराज में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. यातायात पुलिस के मुताबिक, गुरुवार रात 12 बजे से शहर में रूट डायवर्जन लागू हो जाएगा, जो शनिवार दोपहर 12 बजे तक रहेगा. इस दौरान शहर की सीमाओं पर भारी वाहनों की नो-इंट्री रहेगी. सिर्फ मेला से जुड़े वाहनों को ही शहर में प्रवेश मिलेगा. बाकी भारी वाहनों को पहले से तय वैकल्पिक मार्गों की तरफ मोड़ा जाएगा.
इन रूटों पर रहेगी डायवर्जन
- दिल्ली और कानपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़ और जौनपुर होते हुए वाराणसी की मोड़ा जाएगा.
- बांदा और रीवा की तरफ जाने वाले वाहनों को चौडगरा, बिंदकी और ललौली पर मोड़ा जाएगा.
- लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ और वाराणसी की ओर जाने वाले वाहनों को भी फतेहपुर, डलमऊ, सलोन, लालगंज और जौनपुर की मोड़ा जाएगा.
- कौशांबी और कोखराज की ओर से आने वाले वाहनों को नवाबगंज और सोरांव बाईपास से वाराणसी की तरफ डायवर्ट किया जाएगा.
- मंदर मोड़, पूरामुफ्ती गेट, बमरौली, सहसों चौराहा, सोरांव बाईपास, नवाबगंज बाईपास, टीपी नगर तिराहा, रामपुर चौराहा, गौहनिया और घूरपुर समेत कई स्थानों पर भारी वाहनों की नो-इंट्री लागू रहेगी.
यह भी पढ़ें: मथुरा में बसंत पंचमी से 40 दिन तक चलने वाले रंगोत्सव की शुरुआत; डीएम ने परखीं तैयारियां
यह भी पढ़ें: ब्रज में होली का रंग गहराया, मथुरा-वृंदावन में उमड़ा आस्था का सैलाब, देखिए वीडियो