होली पर गुलजार हुए बाजार, शाही गुलाल से रॉकेट लांचर तक की डिमांड, मार्केट में इन पिचकारियों का सबसे ज्यादा क्रेज

जयपुर के बाजार में होली त्योहार को लेकर कई तरह के गुलाल, पिचकारी और रंग बिक रहे हैं.

ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग ली गई मिसाइल की मॉडल पिचकारी
ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग ली गई मिसाइल की मॉडल पिचकारी
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 2, 2026 at 1:48 PM IST

जयपुर : राजधानी जयपुर अपनी शाही और परंपरागत होली के लिए दुनिया भर में मशहूर है. दुनिया भर से पर्यटक जयपुर में होली खेलने आते हैं. 3 मार्च को होलिका दहन और 4 मार्च को धुलंडी मनाई जाएगी. इससे पहले राजधानी जयपुर के बाजारों में मानो रंगों का मेला सज गया है. रंग, उमंग और उत्साह के पर्व होली पर जयपुर की फिजा रंगों से सरोबार हो उठती है. राजधानी के चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, चांदपोल बाजार, छोटी चौपड़ में कदम रखते ही हर तरफ गुलाल की महक और बच्चों का शोर सुनाई देता है, लेकिन इस बार की होली सिर्फ रंगो तक सीमित नहीं है. इस बार जयपुर की होली हाईटेक हो चुकी है. रंगों से लेकर पिचकारी तक हाईटेक रूप ले चुकी है, जो बच्चों से लेकर बड़ों के बीच भी चर्चा का विषय बनी हुई है. आधुनिक हथियारों जैसे दिखने वाले रंगीन उपकरण की तरफ सब लोग आकर्षित हो रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं.

गुलाल गोटों से लेकर हाईटेक सफर : जयपुर की होली की पहचान रहे गुलाल गोटे आज भी बाजार में उपलब्ध हैं. लाख से बने इन छोटे-छोटे रंगीन गोटे शाही होली की याद दिलाते हैं. कहा जाता है कि राज परिवार के समय से इनका उपयोग होली खेलने में होता है. पहले होली गुलाल, फूलों और फाग गीतों के साथ सदैव प्रेम से खेली जाती थी. रंग हल्के होते थे और त्योहार अपनापन रहता था, लेकिन समय बदला तो होली का अंदाज भी बदल गया. बाजार में इस बार जो पिचकारी के आइटम आए हुए हैं वो बच्चों और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं. इस बार बाजार में हवा में कलर छोड़ने वाले गैस सिलेंडर भी आ गए हैं, जो आग बुझाने वाले यंत्र की तरह दिखते हैं. मार्केट में 2 किलो, 4 किलो 6 किलो सिलेंडर आ गए हैं. दुकानदारों का दावा है कि ये सुबह से शाम तक चलते हैं.

पिचकारियों से सजा जयपुर का बाजार (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

हथौड़े, गदा और तलवार वाली पिचकारी
हथौड़े, गदा और तलवार वाली पिचकारी (ETV Bharat Jaipur)
बच्चों के लिए आकर्षक पिचकारी
बच्चों के लिए आकर्षक पिचकारी (ETV Bharat Jaipur)

त्रिपोलिया बाजार पर रंगों की दुकान करने वाले मोहम्मद नोमान का कहना है कि पहले की होली और आज की होली में बहुत अंतर आ गया है. आजकल गैस सिलेंडर और अलग-अलग हथियारों के मॉडल वाली पिचकारी बाजार में आ गई है. इसके प्रति बच्चों और युवाओं में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. चेहरे पर अलग-अलग तरह के मास्क लगाकर होली खेलने वाले मास्क भी बाजार में हैं. इसके साथ ही कलर स्प्रे, स्नो स्प्रे बिक्री के लिए बाजार में हैं, जिससे आजकल युवा ज्यादा होली खेलते हैं. अच्छी बात यह है कि इससे कोई शरीर का नुकसान नहीं होता है. रंग कारोबारी अशरफ अली का कहना है कि उनकी पांच पीढ़ियां जयपुर में होली पर कलर बेचने का काम करती आ रही हैं. पिछले दो-तीन सालों में यह बड़ा बदलाव हुआ है कि आजकल कलर भी स्प्रे में आने लगे हैं. इसके अलावा अत्याधुनिक हथियारों वाले मॉडल पिचकारी भी बाजार में खूब बिक्री हो रही है. जैसे-जैसे जमाना हाईटेक हो रहा है वैसे होली का पर्व भी हाईटेक होता जा रहा है.

त्रिपोलिया बाजार में रंगों और पचकारी की सजी दुकाने
त्रिपोलिया बाजार में रंगों और पचकारी की सजी दुकाने (ETV Bharat Jaipur)

होली में कलर छोड़ने वाले गैस सिलेंडर
होली में कलर छोड़ने वाले गैस सिलेंडर (ETV Bharat Jaipur)

ऑपरेशन सिंदूर की मिसाइल और AK-47 बंदूक मॉडल भी : दिलचस्प है कि इस बार जयपुर की होली पर बाजारों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काम में ली गई मिसाइल, एक-47 जैसे अत्याधुनिक बंदूक, हथोड़ा हनुमान जी का गदा, तलवार और शिवजी का त्रिशूल भी पिचकारी के रूप में बाजार में उपलब्ध है. दुकानदारों को कहना है कि इस बार होली पर खरीदारी चल रही है और जोश भी है और 2 और 3 मार्च को भी बाजार में ज्यादा रौनक देखने को मिलेगी. दुकानदारों का कहना है कि एक ओर जहां पुराने और बुजुर्ग लोग सादगी और प्राकृतिक रंगों वाली होली को बेहतर मानते थे. वहीं, नई पीढ़ी हाईटेक पिचकारियों नए प्रयोगों को पसंद कर रही है. बदलते दौर में होली का रंग रूप जरूर बदला है, लेकिन त्योहारों का मूल संदेश प्रेम, भाईचारा उल्लास आज भी वैसा ही है.

अलग अलग मॉडल वाली पिचकारी
अलग अलग मॉडल वाली पिचकारी (ETV Bharat Jaipur)

