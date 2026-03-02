ETV Bharat / state

होली पर गुलजार हुए बाजार, शाही गुलाल से रॉकेट लांचर तक की डिमांड, मार्केट में इन पिचकारियों का सबसे ज्यादा क्रेज

ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग ली गई मिसाइल की मॉडल पिचकारी ( ETV Bharat Jaipur )