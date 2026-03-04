ETV Bharat / state

हिमाचल में धूमधाम से मनाई गई होली, देखिए सीएम, नेता प्रतिपक्ष और मंत्रियों ने कैसे मनाया रंगों का ये त्योहार

होली पर एक दूसरे को रंग लगाते राज्यपाल और सीएम ( ETV Bharat )

होली के मौके पर सीएम सुक्खू ने कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर कहा कि हमें इस बार किसी प्रकार का डर नहीं है. उम्मीदवार को लेकर किसी भी तरह का सस्पेंस नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि परजिनों की मांग पर खाड़ी देशों में फंसे लोगों को वापस लाया जाएगा. इस दौरान उन्होंने आरडीजी को बंद करने पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने आरडीजी को हिमाचल का अधिकार बताया.

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने लोकभवन शिमला में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे. राज्यपाल ने गवर्नर हाउस पहुंचे लोगों के साथ होली मनाई. इसके साथ ही सीएम सुक्खू ने लोगों को होली की शुभकामानाएं दी और होली मनाई. सीएम सुक्खू ने अपने सरकारी आवास ओक ओवर में मंत्रियों, अधिकारियों और कांग्रेस समर्थकों के साथ होली मनाई. राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को होली की बधाई देते हुए प्रदेश की समृद्धि की कामना की. वहीं, राज्यपाल और सीएम ने रंग लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया. राजधानी शिमला सहित प्रदेशभर में सुबह से लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाइयां दे रहे थे. सड़कों और गलियों में बच्चे और बुजुर्ग होली खेलते नजर आए. होली के मौके पर ढोल-नगाड़ों की गूंज सुनाई दी. डीजे की धुनों पर भी लोग नाचते हुए नजर आए. इस दौरान लोगों ने खूब गुलाल उड़ाया.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी अपने सरकारी आवास पर समर्थकों सहित बीजेपी नेताओं के साथ होली मनाई. इस दौरान कई बीजेपी नेता भी नजर आए और जमकर नाटी डाली गई. लोगों और कार्यकर्ताओं ने जमकर गुलाल उड़ाया.

जयराम ठाकुर ने मनाई होली (ETV Bharat)

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी होली की शुभकामानाएं

लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर बुशहर के ऐतिहासिक राज दरबार में क्षेत्रवासियों के साथ होली का पर्व बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया. रंगों के इस पावन पर्व पर राज दरबार परिसर पूरी तरह गुलाल और खुशियों के रंग में रंगा नजर आया. सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंचे और मंत्री को अबीर-गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं. पारंपरिक लोकगीतों और सांस्कृतिक धुनों के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में भाईचारे और सौहार्द का अनूठा दृश्य देखने को मिला. उपस्थित लोगों ने एक-दूसरे को रंग लगाकर प्रेम और एकता का संदेश दिया. मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी आमजन के साथ खुलकर होली खेली और सभी के सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की.

विक्रमादित्य सिंह ने समर्थकों के साथ मनाई होली (ETV Bharat)

राजधानी शिमला में मनाया गया होली का त्योहार

राजधानी शिमला में आज होली के।पावन अवसर पर जमकर होली के रंग बिखेरे। शिमला में लोगो एक दूसरे को रंग लगाकर नाच गा कर एक-दूसरे को गुलाल लगा कर होली की बधाई दी। शिमला के विभिन्न वार्डो में भी बच्चे से लेकर बड़ो तक ने खूब रंग उड़ाया ओर एक दूसरे को रंग लगाकर होली का जश्न मनाया।

शिमला में लोगों ने जमकर मनाया होली का त्योहार (ETV Bharat)

प्रदेशभर में धूमधाम से मनाई गई होली

वहीं, शिमला के रिज मैदान पर लोगों ने जमकर होली खेली. सुबह से ही लोगों ने होली की तैयारी शुरू कर दी थी. बच्चे पिचकारी और रंग लेकर सड़क पर होली मनाने निकल पड़े. लोगों को होली का शुभकामनाएं देकर खुशियों के पर्व को मनाया. इस दौरान लोग डीजे पर थिरकते नजर आए. संजौली मे खुले ग्राउंड में युवाओं ने जमकर होली खेली और नाटी डाली.प्रदेश के दूर दराज के गांवो मे.भी होली का पर्व बड़े धूम धाम से मनाया यहां पर लोंगो ने इकठ्ठा हो कर एक दूसरे को रंग लगाया और होली कि शुभ कामना दी.

