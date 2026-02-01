ETV Bharat / state

गोविंद देवजी मंदिर में होली का डांडा पूजन, ठाकुर जी को अर्पित किया अबीर-गुलाल, अब शुरू होंगे होली उत्सव

जयपुर: शहर के आराध्य गोविंद देवजी मंदिर में 2 फरवरी से शुरू होने वाले फाल्गुन महीने की पूर्व संध्या पर रविवार को होली का पारंपरिक डांडा पूजन किया गया. संत-महंतों के सानिध्य में हुए इस धार्मिक आयोजन के साथ ही ब्रज संस्कृति से जुड़े होली महोत्सव की शुरुआत हो गई. इस दौरान ठाकुर जी को अबीर-गुलाल भी अर्पित किया गया. वहीं अब फाल्गुन के पहले दिन से होली उत्सव शुरू हो जाएंगे.

गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण में विधिवत रूप से डांडा पूजन किया गया. वहीं चंग और ढप की थाप पर पारंपरिक होली धमाल की भी शुरुआत हुई. आर्ष संस्कृति दिग्दर्शक ट्रस्ट के प्रमुख विजय शंकर पांडे ने बताया कि डांडा पूजन का आयोजन श्री गोविंद देवजी मंदिर के महंत अंजन कुमार गोस्वामी और संत-महंतों के सान्निध्य में हुआ. मंदिर परिसर में डांडा रोपण स्थल को पतंगों, गुलाल और आकर्षक रंगोलियों से सजाया गया, जिससे पूरा वातावरण फाल्गुनी रंगों में रंगा नजर आया. वहीं भक्तों और श्रद्धालुओं ने गुलाल उड़ाकर होली के रंग में सराबोर होकर उत्सव का आनंद लिया. इस दौरान मंदिर परिसर में 'फाग खेलन आए नंदलाल' जैसे भक्ति और ब्रज लोकगीतों की गूंज से माहौल भक्तिमय हो उठा.