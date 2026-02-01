गोविंद देवजी मंदिर में होली का डांडा पूजन, ठाकुर जी को अर्पित किया अबीर-गुलाल, अब शुरू होंगे होली उत्सव
डांडा पूजन के साथ ही गोविंद देवजी मंदिर में होली के उत्सव शुरू हो जाएंगे.
जयपुर: शहर के आराध्य गोविंद देवजी मंदिर में 2 फरवरी से शुरू होने वाले फाल्गुन महीने की पूर्व संध्या पर रविवार को होली का पारंपरिक डांडा पूजन किया गया. संत-महंतों के सानिध्य में हुए इस धार्मिक आयोजन के साथ ही ब्रज संस्कृति से जुड़े होली महोत्सव की शुरुआत हो गई. इस दौरान ठाकुर जी को अबीर-गुलाल भी अर्पित किया गया. वहीं अब फाल्गुन के पहले दिन से होली उत्सव शुरू हो जाएंगे.
गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण में विधिवत रूप से डांडा पूजन किया गया. वहीं चंग और ढप की थाप पर पारंपरिक होली धमाल की भी शुरुआत हुई. आर्ष संस्कृति दिग्दर्शक ट्रस्ट के प्रमुख विजय शंकर पांडे ने बताया कि डांडा पूजन का आयोजन श्री गोविंद देवजी मंदिर के महंत अंजन कुमार गोस्वामी और संत-महंतों के सान्निध्य में हुआ. मंदिर परिसर में डांडा रोपण स्थल को पतंगों, गुलाल और आकर्षक रंगोलियों से सजाया गया, जिससे पूरा वातावरण फाल्गुनी रंगों में रंगा नजर आया. वहीं भक्तों और श्रद्धालुओं ने गुलाल उड़ाकर होली के रंग में सराबोर होकर उत्सव का आनंद लिया. इस दौरान मंदिर परिसर में 'फाग खेलन आए नंदलाल' जैसे भक्ति और ब्रज लोकगीतों की गूंज से माहौल भक्तिमय हो उठा.
उन्होंने बताया कि फाल्गुन महीना भारतीय सनातन परंपरा में उल्लास, भक्ति और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जिसे जीवंत बनाए रखना सभी का दायित्व है. डांडा पूजन के साथ ही गोविंद धाम अब फाल्गुन की मस्ती से सराबोर होगा, जहां ढप-चंग की थाप, रंगों की बौछार और ठाकुर जी की मनोहारी झांकियां श्रद्धालुओं को ब्रज धाम का अहसास कराएंगी.
फाल्गुन में हर दिन सजेंगी रचना झांकियां: वहीं मंदिर के सेवाधिकारी मानस गोस्वामी ने बताया कि फाल्गुन महीने के शुभारंभ के साथ ही श्री गोविंद देवजी मंदिर में होली उत्सव की विधिवत शुरुआत हो जाएगी. इस दौरान ठाकुर जी को हर दिन गुलाल अर्पित की जाएगी और रचना झांकियों का क्रम शुरू होगा. रंगों, फूलों और पारंपरिक ब्रज संस्कृति से सजी झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहेंगी.