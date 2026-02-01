ETV Bharat / state

गोविंद देवजी मंदिर में होली का डांडा पूजन, ठाकुर जी को अर्पित किया अबीर-गुलाल, अब शुरू होंगे होली उत्सव

डांडा पूजन के साथ ही गोविंद देवजी मंदिर में होली के उत्सव शुरू हो जाएंगे.

Holi Danda Pujan in Govind Devji
होली का डांडा पूजन कार्यक्रम (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 1, 2026 at 8:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: शहर के आराध्य गोविंद देवजी मंदिर में 2 फरवरी से शुरू होने वाले फाल्गुन महीने की पूर्व संध्या पर रविवार को होली का पारंपरिक डांडा पूजन किया गया. संत-महंतों के सानिध्य में हुए इस धार्मिक आयोजन के साथ ही ब्रज संस्कृति से जुड़े होली महोत्सव की शुरुआत हो गई. इस दौरान ठाकुर जी को अबीर-गुलाल भी अर्पित किया गया. वहीं अब फाल्गुन के पहले दिन से होली उत्सव शुरू हो जाएंगे.

गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण में विधिवत रूप से डांडा पूजन किया गया. वहीं चंग और ढप की थाप पर पारंपरिक होली धमाल की भी शुरुआत हुई. आर्ष संस्कृति दिग्दर्शक ट्रस्ट के प्रमुख विजय शंकर पांडे ने बताया कि डांडा पूजन का आयोजन श्री गोविंद देवजी मंदिर के महंत अंजन कुमार गोस्वामी और संत-महंतों के सान्निध्य में हुआ. मंदिर परिसर में डांडा रोपण स्थल को पतंगों, गुलाल और आकर्षक रंगोलियों से सजाया गया, जिससे पूरा वातावरण फाल्गुनी रंगों में रंगा नजर आया. वहीं भक्तों और श्रद्धालुओं ने गुलाल उड़ाकर होली के रंग में सराबोर होकर उत्सव का आनंद लिया. इस दौरान मंदिर परिसर में 'फाग खेलन आए नंदलाल' जैसे भक्ति और ब्रज लोकगीतों की गूंज से माहौल भक्तिमय हो उठा.

ये है डांडा रोपण का महत्व, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: विधि विधान के साथ रोपा गया होली का 'डांडा', एक महीने के लिए टले शुभ कार्य, फागोत्सव शुरू

उन्होंने बताया कि फाल्गुन महीना भारतीय सनातन परंपरा में उल्लास, भक्ति और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जिसे जीवंत बनाए रखना सभी का दायित्व है. डांडा पूजन के साथ ही गोविंद धाम अब फाल्गुन की मस्ती से सराबोर होगा, जहां ढप-चंग की थाप, रंगों की बौछार और ठाकुर जी की मनोहारी झांकियां श्रद्धालुओं को ब्रज धाम का अहसास कराएंगी.

Holi Danda Pujan in Govind Devji
होली के गीतों पर थिरकते श्रद्धालु (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: लोक परंपरा को बचाने की जदोजहद : होली का डंडा रोपने के साथ ही फागोत्सव की शुरुआत, लोग उठा रहे आनंद

फाल्गुन में हर दिन सजेंगी रचना झांकियां: वहीं मंदिर के सेवाधिकारी मानस गोस्वामी ने बताया कि फाल्गुन महीने के शुभारंभ के साथ ही श्री गोविंद देवजी मंदिर में होली उत्सव की विधिवत शुरुआत हो जाएगी. इस दौरान ठाकुर जी को हर दिन गुलाल अर्पित की जाएगी और रचना झांकियों का क्रम शुरू होगा. रंगों, फूलों और पारंपरिक ब्रज संस्कृति से सजी झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहेंगी.

TAGGED:

HOLI CELEBRATIONS AFTER DANDA PUJAN
FALGUN MONTH BEGINS
SPECIAL JHANKI IN GOVIND DEVJI
गोविंद देवजी मंदिर में डांडा पूजन
HOLI DANDA PUJAN IN GOVIND DEVJI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.