मथुरा-बरसाना में उड़े रंग-गुलाल; श्री कृष्ण रंग में रंगे श्रद्धालु, लड्डूमार होली की धूम

गुरु शरणानंद महाराज के आश्रम में संतों की होली. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा: भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में होली की खुमारी देखने को मिल रही है. शनिवार को कृष्ण के क्रीड़ा स्थल गोकुल के गुरु शरणानंद महाराज रमन रेती आश्रम में होली हर्षोल्लास के साथ खेली गई. फूलों, लड्डुओं की लठ्ठमार होली के साथ रंग-गुलाल की होली में श्रद्धालु भी सराबोर हो गए.

रमणरेती आश्रम में संतों की होली: गोकुल के गुरु शरणानंद महाराज के आश्रम रमणरेती में शनिवार को होली हर्षोल्लास के साथ खेली गई. सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ वार्षिक 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ. कलाकारों ने राधाकृष्ण की लीलाओं का मंचन किया तो वहीं लड्डूमार होली, लठमार होली, रंग गुलाल की होली धूमधाम के साथ खेली गई. दूरदराज से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने होली का आनंद लिया और रसिया गीतों पर नाचते हुए नजर आए. गुरु शरणानंद महाराज ने आशीर्वचन सुनते हुए पिचकारी के साथ राधाकृष्ण बने कालाकारों के साथ होली खेली.

फूलों से खेली गई होली. (Photo Credit; ETV Bharat)

गुरु शरणानंद महाराज के आश्रम में होली को लेकर 15 दिन पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है. रंग गुलाल टिशु के फूल से बनाए जाते हैं. इस बार दस हजार किलो टेसू के फूल से रंग और गुलाल बनाए गए. 2 किलो चंदन और 6 कुंतल फूल गेंदा, गुलाब के साथ होली में 100 ग्राम केसर 6 कुंतल गुलाल के साथ श्रद्धालुओं ने जमकर होली खेली.

साधु-संतों संग खेली गई फूलों वाली होली. (Photo Credit; ETV Bharat)

बसंत पंचमी के दिन से शुरू होती है होली: भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में बसंत पंचमी के दिन से होली की शुरुआत हो जाती है और पूरे 40 दिनों तक होली हर्षोल्लाह के साथ खेली जाती है. दूरदराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु होली खेलने के लिए मथुरा पहुंचते हैं. सभी मंदिरों में बसंत पंचमी के दिन से ही होली की शुरुआत होती है. ठाकुर जी को गुलाल लगाकर श्रद्धालुओं पर गुलाल उड़ाया जाता है. रंगभरी एकादशी यानी 27 फरवरी को सभी मंदिरों में रंगों की होली प्रारंभ हो जाएगी.

फूलों से बने गुलाल, होली खेलते लोग (Photo Credit; ETV Bharat)

24 फरवरी को बरसाना में लड्डू मार होली.

25 फरवरी को बरसाना श्री राधा रानी मंदिर में विश्व प्रसिद्ध लठ्ठमार होली

26 फरवरी को नंद गांव में लठ्ठमार होली

27 फरवरी को रंग भरी एकादशी श्री कृष्ण जन्म स्थान बांके बिहारी मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर में होली

28 फरवरी को गोकुल में छड़ी मार होली

3 मार्च को विश्व प्रसिद्ध चतुर्वेदी समाज का डोला रंग गुलाल का

4 मार्च को होली देश भर में खेली जाएगी

5 मार्च को दाऊजी का हुरंगा

9 मार्च को चौरासी खंबा मंदिर में होली



सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: जनपद में विश्व प्रसिद्ध होली को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी करायी है. वहीं सादे कपड़ों में सड़कों पर पुलिसबल भी तैनात हैं. बैरिकेडिंग लगाकर रूट डायवर्जन और पार्किंग भी बनाए गए हैं, यातायात व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त यातायात पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.



