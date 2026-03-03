ETV Bharat / state

देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर में हुआ हरि का हर से मिलन, भोलेनाथ को गुलाल चढ़ाने के बाद होली की शुरुआत

बैद्यनाथ धाम मंदिर परिसर और भोलेनाथ को चढ़ाया जा रहा गुलाल. ( कोलाज इमेज-ईटीवी भारत )

रिपोर्ट-हितेश कुमार.

देवघर:देश के द्वादश ज्योतिर्लिंग में शामिल देवघर के बैद्यनाथ धाम में मंगलवार को अगले सुबह परंपरा के अनुसार हरिहर मिलन और होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. मंगलवार की शाम 5:30 बजे लगने वाले चंद्रग्रहण को देखते हुए देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर के तीर्थ पुरोहितों ने सूतक लगने से पहले ही हरिहर मिलन और होलिका दहन कार्यक्रम पूरा कर किया.इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. पूरा मंदिर परिसर बोल बम और हर-हर महादेव के जयकारों के गूंज उठा.

इस संबंध में मंदिर के वरिष्ठ पंडा जयदेव मिश्रा ने बताया कि शुभ मुहूर्त को देखते हुए मंगलवार की सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे तक हरिहर मिलन और होलिका दहन का कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया. अहले सुबह होलिका दहन का आयोजन होने की वजह से देवघर का बैद्यनाथ धाम मंदिर सोमवार की रात भर खुल रहा.

देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर में हरिहर मिलन और जानकारी देते पंजा एवं पुजारी (वीडियो-ईटीवी भारत)

वहीं मंगलवार को चंद्रग्रहण को देखते हुए दिन के करीब 2:00 बजे के बाद बैद्यनाथ मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, फिर चंद्रग्रहण समाप्त होने के बाद शाम 7:00 बजे मंदिर का पट खुलेगा और फिर भोलेनाथ की शृंगार पूजा होगी.