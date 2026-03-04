ETV Bharat / state

कानपुर में होली का हुड़दंग, तो आर्यनगर में कपड़ा फाड़ होली का अनोखा नजारा





शहर के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर श्री आनंदेश्वर में होली के अवसर पर भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला. सुबह मंगला आरती के बाद जैसे ही बाबा आनंदेश्वर के पट खुले, भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. मंदिर के महंत ने भक्तों पर पुष्प वर्षा की और पूरे मंदिर परिसर हर-हर महादेव के जयकारे गूंज उठा. भक्तों ने फूलों और गुलाल के साथ होली खेली, जबकि मंदिर के पास स्थित परमट घाट पर भव्य रंगोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

उत्सव के दौरान बाबा गणेश जी की भव्य झांकी निकाली गई, जिसमें कलाकारों ने शानदार नृत्य प्रस्तुतियाँ दीं. भक्तों ने तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का स्वागत किया और भक्ति संगीत पर जमकर थिरके. इस दौरान भक्ति और मनोरंजन ने मंदिर में मौजूद हर श्रद्धालु का मन मोह लिया.



होली के हुड़दंग के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आया. शहर के मुख्य चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस पहले से जगह-जगह बैरिकेडिंग की थी. ताकि कोई भी हुड़दंगी शांति व्यवस्था में खलल न डाल सके. अधिकारियों की पैनी नजर उन लोगों पर भी थी, जो त्योहार के बहाने भीड़ में बवाल करने आते है.



होली के अवसर पर आम जनता के बीच एक सकारात्मक संदेश भी देखने को मिला. स्थानीय निवासियों का मानना है कि आज की व्यस्त जीवनशैली में लोग ज्यादातर समय मोबाइल पर बिताते हैं, लेकिन होली एक ऐसा त्योहार है जो हमें स्क्रीन से बाहर निकालकर अपनों के साथ मस्ती करने का मौका देता है. लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर और गुलाल लगाकर न केवल बधाई दी, बल्कि पुरानी दूरियों को मिटाकर साथ मिलकर त्योहार मनाने का संकल्प भी दोहराया.

