Police Holi Celebration : डीजीपी ने उड़ाया गुलाल-पुष्प, पुलिस जवानों ने अफसरों को कंधे पर बिठाकर नचाया

Police Holi Celebration
डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा- नशे की लत से दूर रहने का संकल्प लें युवा.
जयपुर: प्रदेश में होली और धुलंडी का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया. इस बीच सड़क पर खाकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद रही. जयपुर में खाकी ने बुधवार शाम को होली मनाई. चांदपोल स्थित पुलिस लाइन में हुए इस कार्यक्रम में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा पहुंचे. उन्होंने जवानों और अधिकारियों पर पुष्प व गुलाल उड़ाया और सभी को होली की शुभकामनाएं दी. पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने जमकर गुलाल उड़ाया.
जवानों ने डीजीपी राजीव कुमार शर्मा और एडीजी संजय अग्रवाल को कंधों पर उठाया और अधिकारी डांस करते नजर आए. अधिकारी और जवान मस्ती के साथ नाचते गाते होली मनाते दिखे. वहीं, थानों में भी पुलिस स्टाफ ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी. पुलिस लाइन में हुए कार्यक्रम में एडीजी संजय अग्रवाल, कमिश्नर सचिन मित्तल, एडिशनल कमिश्नर (अपराध) मनीष अग्रवाल, एडिशनल कमिश्नर (प्रशासन एवं यातायात) योगेश दाधीच, डीसीपी (उत्तर) करण शर्मा, डीसीपी (दक्षिण) राजर्षि राज सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
लगातार बेहतर पुलिसिंग का प्रयास : उन्होंने कहा- होली का त्यौहार अनूठा है. इस दिन सभी लोग सारे गिले-शिकवे भूलकर एक-दूसरे के गले मिलते हैं. प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाए जाने पर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि राजस्थान पुलिस आमजन की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है. पुलिस सजगता और तत्परता से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि आमजन के सहयोग से पुलिस का निरंतर प्रयास है कि पुलिसिंग को और बेहतर किया जाए.
जवानों के बीच होली मनाना बड़ा सुकून : उन्होंने कहा कि पुलिस के जवान दो दिन की होली की ड्यूटी में तैनात रहे. इससे पहले विधानसभा ड्यूटी में मुस्तैद रहे. लगातार किसी न किसी ड्यूटी में पुलिस मुस्तैद रहती है. आज होली के अवसर पर पुलिसकर्मी अपनों के बीच खुशियां मना रहे हैं. इन सबके बीच शामिल होना भी अपने आप में अनूठा सुकून देता है.
नशे के खिलाफ लड़ाई में जनता सहयोग करें : उन्होंने कहा कि युवाओं में नशे की बढ़ती लत एक बड़ी चिंता का करण है. उन्होंने होली पर युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की. उन्होंने कहा- युवा खुद नशे से दूर रहे और समाज में जो भी व्यक्ति नशे की लत से जुड़ा है. उसे भी दूर करने का प्रयास लें. नशे के व्यापार में लिप्त लोगों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसमें जनता का भी सहयोग अपेक्षित है.
पांच बजे बाद पुलिस की होली : आमतौर पर धुलंडी के अगले दिन पुलिस की होली होती है. इस बार 2 मार्च को होलिका दहन और 3 मार्च को धुलंडी रही, लेकिन 3 मार्च को चंद्रग्रहण होने के कारण कई लोगों ने जयपुर में धुलंडी 4 मार्च को मनाई. ऐसे में आज भी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई. इसके चलते शाम 5 बजे बाद पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों ने होली खेली. अधिकारियों ने स्टाफ और जवानों को होली की शुभकामनाएं दी.