सतरंगी रंगों में रंगे मध्य प्रदेश के सियासतदान, शिवराज बोले- दुनिया में बम वर्षा नहीं रंग वर्षा हो
सीएम मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को दी होली की बधाई, सीएम हाउस में जमकर उड़ा गुलाल, शिवराज भी भोपाल में मना रहे होली
भोपाल : पूरे प्रदेश में होली धूमधाम से मनाई जा रही है. वहीं राजधानी भोपाल में प्रदेश के मुखिया मोहन यादव भी खास अंदाज में होली मना रहे हैं. मुख्यमंत्री यूं तो होली के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं लेकिन विशेषतौर पर सीएम हाउस में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया है, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं, जनप्रतिनिधि, आमजन व पत्रकारों से सीएम मुलाकात कर रहे हैं.
होली पर ऐसा है सीएम का शेड्यूल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुबह 9 बजे से मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए. इसके बाद वे सुबह करीब 10:50 बजे विधानसभा में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकले, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता शामिल हुए.
विधानसभा में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगभग 11.15 बजे दोबारा सीएम हाउस पहुंचे, जहां वे एक बार फिर होली मिलन में शामिल हुए. इस दौरान सीएम और भी कई कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं.
सीएम ने प्रदेशवासियों को दी होली की बधाई
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने होली की बधाई देते हुए कहा, '' उत्साह, उमंग और समरसता के पावन पर्व होली की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. मेरी कामना है कि यह उत्सव हर आंगन में सुख, शांति व समृद्धि के नए-नए रंग बिखेरे. समाज में सद्भाव, सकारात्मकता और एकता के रंग सदा चटक रहें.''
शिवराज बोले- दुनिया में बम वर्षा नहीं, रंग वर्षा हो
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भोपाल निवास पर जमकर होली खेली. इस दौरान वे कार्यकर्ताओं को रंग लगाते नजर आए. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दुनिया का हालातों पर कहा, '' होली का पर्व हमें सिखा रहा है कि दुनिया गिले शिकवे भूले और बम वर्षा नहीं रंग वर्षा हो.'' उन्होंने आगे कहा, '' रंग, उमंग, प्रेम और हर्षोल्लास के महापर्व होली की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! रंगों का यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, आनंद के नए रंग घोले, आपका जीवन हरपल उत्साह, प्यार एवं खुशियों के रंगों से सराबोर रहे, यही कामना करता हूं.''
जीतू पटवारी ने दी होली की शुभकामनाएं
मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने होली की बधाई देते हुए कहा, '' रंगों का यह पावन पर्व हमारे जीवन में प्रेम, विश्वास और सद्भाव के नए रंग भर दे. आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं.''
ये होली सफलता, स्वास्थ्य और आनंद लेकर आए : गोपाल भार्गव
मध्य प्रदेश के वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव ने होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, ''आपको और आपके समस्त परिवारजनों को रंगों के पावन पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं. यह पावन त्योहार आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों के नए रंग भर दे. रंगों की तरह आपका जीवन भी प्रेम, सौहार्द और उल्लास से सराबोर रहे. ईश्वर से प्रार्थना है कि यह होली आपके लिए सफलता, स्वास्थ्य और आनंद का संदेश लेकर आए. होली की हार्दिक शुभकामनाएं.
इस होली पर आपसी प्रेम और भाईचारे का संकल्प लें : प्रहलाद पटेल
मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने होली के मौके पर कहा, '' होली का पर्व समरसता और सद्भाव का प्रतीक है, जिस प्रकार विभिन्न रंग मिलकर एक सुंदर चित्र बनाते हैं, उसी प्रकार हम सब मिलकर एक सशक्त और समृद्ध समाज का निर्माण करें. ईश्वर से प्रार्थना है कि विकास की यह गुलाल और खुशियों की यह फुहार प्रदेश के हर गांव और हर घर तक पहुंचे. आइए, इस होली पर हम आपसी प्रेम और भाईचारे के संकल्प को और सुदृढ़ करें. समस्त देश व प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई !
रंग, उमंग और उत्साह के पावन पर्व होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं!
होली का पर्व एकता का संदेशवाहक है, जो हमें प्रेम और सौहार्द के साथ सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। आइए, हम सब साथ मिलकर इस रंगोत्सव को उत्साह और उमंग के साथ मनाएँ! pic.twitter.com/ipxAqUTW6g
होली का पर्व एकता का संदेशवाह : राकेश सिंह
पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने होली की बधाई देते हुए कहा, '' होली का पर्व एकता का संदेशवाहक है, जो हमें प्रेम और सौहार्द के साथ सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है. आइए, हम सब साथ मिलकर इस रंगोत्सव को उत्साह और उमंग के साथ मनाएं. रंग, उमंग और उत्साह के पावन पर्व होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं!''
अनंत खुशियां लेकर आए ये होली : नरोत्तम मिश्रा
मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिखा, '' हर्ष, उल्लास और प्रेम के पावन पर्व होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. रंगों का यह सुंदर उत्सव आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई उमंग और अनंत खुशियाँ लेकर आए. ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और सफलता के रंग सदा खिलते रहें. इस होली पर हम आपसी प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के रंगों से अपने रिश्तों को और भी गहरा करें.
