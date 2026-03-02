ETV Bharat / state

रायपुर में डिजिटल पहरे के बीच मनेगी होली, हाईटेक तरीके से हुड़दंगियों पर पुलिस रखेगी नजर

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इस बार एक अलग तरह की होली की गवाह बनने वाली है. होली में हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए पुलिस टीम ने 'हाईटेक' सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया है. गली-कूचों से लेकर मुख्य चौराहों तक, चप्पे-चप्पे पर तीसरी आंख यानी ड्रोन की नजर रहेगी. पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि रंग जमकर खेलिए, लेकिन हुड़दंग किया तो सीधा हवालात जाएंगे.





आसमान से निगरानी, जमीन पर सख्ती



होली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस बार ड्रोन कैमरों का सहारा लिया गया है.शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, घनी बस्तियों और व्यस्त इलाकों में ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है. इसके साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं, जो किसी भी अप्रिय स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार हैं.

ड्रोन टीम रखेगी हुड़दंगियों पर नजर





फ्लैग मार्च और सघन चेकिंग अभियान



पुलिस ने शहर के संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने का संदेश दिया है. वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है.चौक-चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, जिससे कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रहे.