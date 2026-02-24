ETV Bharat / state

होलाष्टक की साथ बीकानेर में शुरू हुआ फाल्गुनी मस्ती का दौर, पहले दिन हुआ भांग महोत्सव

बीकानेर : बीकानेर में फाल्गुनी मस्ती का दौर शुरू हो गया है. शहर में अब होली को लेकर कई आयोजन होंगे. होलाष्टक लगने के साथ ही बीकानेर में लोग होली की मस्ती में डूब जाते हैं. खासतौर से बीकानेर शहर का पुराना आबादी का अंदरूनी इलाका. होलाष्टक लगने की साथ ही बीकानेर के मोहता चौक में भांग महोत्सव की शुरुआत होती है और होलिका दहन तक लगातार 8 दिन तक भांग महोत्सव जारी रहता है.

पहुंचते हैं भांग प्रेमी : इस सम्मेलन में बीकानेर शहर में रहने वाले भांग प्रेमी पहुंचते हैं और होली की मस्ती के साथ भजन संगीत करते हुए भांग का सेवन करते हैं. इतना ही नहीं केवल होली के मौके पर भांग लेने के शौकीन लोगों का भी यहां जमावड़ा लगता है. आयोजन करने वाले बबला महाराज ने बताया कि वो पिछले 24 सालों से आयोजन कर रहे हैं. बीकानेर में और अलग-अलग जगह पर भी लोग भांग का सेवन करते हैं. हमने इस जगह का नाम संस्कृति पाटा रखा है और होली के मौके पर यह आयोजन होली की मस्ती को जिंदा रखने के लिए शुरू किया और अब यह परंपरा बन गई.