राजस्थान की पुलिसिया होली - डीजे पर झूमते पुलिसकर्मी, एक दूसरे को जमकर लगाया रंग-गुलाल

पूरे प्रदेश में पुलिस लाइन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली.

पुलिस कर्मियों की होली
पुलिस कर्मियों की होली (ETV Bharat Tonk)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 5, 2026 at 1:07 PM IST

Updated : March 5, 2026 at 1:17 PM IST

टोंक/झालावाड़/बूंदी/उदयपुर/करौली/अलवर: पुलिस लाइन का नजारा गुरुवार को बदला नजर आया. न कोई पुलिस वाला वर्दी में था और न ही अधिकारियों और पुलिस कर्मियों में कोई भेद था बल्कि सब एक ही रंग में रंगे नजर आए. सभी डीजे पर बजते गीतों के बीच जमकर डांस कर रहे थे, एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे थे. होली के त्योहार पर अपने कर्तव्य निर्वहन के बाद कई जिलों में पुलिस लाइन में पुलिस वालों की होली का आयोजन किया गया.

टोंक में पुलिस जवानों की होली के अवसर पर टोंक कलेक्टर कल्पना अग्रवाल भी शामिल हुईं. जवानों और अधिकारियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने सभी को बधाई दी. इस दौरान पुलिस वाले परिवार के साथ होली की मस्ती में डूबे नजर आए. पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस वालों की होली में सौहार्द के रंग भी देखने को मिले, जब सभी धर्मों के पुलिस अधिकारी एक दूसरे के गले मिलकर होली मनाते नजर आए.

टोंक में एक दूसरे को गुलाल लगाते पुलिस कर्मी
टोंक में एक दूसरे को गुलाल लगाते पुलिस कर्मी (ETV Bharat Tonk)

झालावाड़ में पुलिस ने खेली जमकर होली : होलिका दहन के तीसरे दिन गुरुवार को शहर स्थित पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों का होली का हुड़दंग देखने को मिला. पुलिस कर्मियों के साथ पुलिस अधिकारियों ने भी जमकर होली का मजा लिया. इस उत्सव के दौरान महिला पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में पुलिस लाइन में मौजूद रहीं. पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने डीजे की धुनों पर जमकर डांस किया. वहीं, पुलिस में भर्ती हुए नए जवानों ने सीनियर अधिकारियों के पैरों में गुलाल डालकर उनसे आशीर्वाद मांगा. साथ ही एक दूसरे को रंग व गुलाल लगाकर होली की बधाई दी.

पूरे प्रदेशभर में पुलिसकर्मियों ने मनाई होली (ETV Bharat)

इस मौके पर एसपी अमित बुडानिया ने कहा कि पुलिस के जवान सभी त्योहारों के दौरान अपने परिवार के साथ नहीं रहकर सड़क के चौराहों पर आमजन की सुरक्षा के लिए निरंतर सेवाएं देते हैं. होली के दौरान शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार को संपन्न करवाने के लिए पुलिस के प्रत्येक जवान ने अपनी ड्यूटी निभाई. ऐसे में धुलंडी के एक दिन बाद पुलिस होली का आयोजन किया जाता है.

झालावाड़ में पुलिस ने खेली जमकर होली
झालावाड़ में पुलिस ने खेली जमकर होली (ETV Bharat Jhalawar)

बूंदी पुलिस लाइन में होली की धूम : पुलिस लाइन स्थित एसपी कार्यालय परिसर रंग, गुलाल और संगीत की मस्ती से सराबोर हो गया. यहां आयोजित होली मिलन समारोह में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने पूरे उत्साह के साथ एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दीं. इस दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी खुद को रंग और संगीत की इस फिजां में झूमने से रोक नहीं पाए. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा शामिल हुए. पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने कलेक्टर को अबीर-गुलाल लगाकर समारोह की शुरुआत की. पुलिस कर्मी डीजे की धुन पर झूमते और नाचते नजर आए.

बूंदी में उत्साह के साथ मनाई गई होली
बूंदी में उत्साह के साथ मनाई गई होली (ETV Bharat Bundi)

उदयपुर में भी जवानों ने मनाई होली : उदयपुर में पुलिस महकमे ने होली का पर्व गुरुवार को पुलिस लाइन में पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया. इस मौके पर जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और जवान एक साथ नजर आए. सभी ने मिलकर रंग-गुलाल लगाकर होली की खुशियां साझा की हैं.कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव और जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी पुलिस लाइन पहुंचे. यहां जूनियर और सीनियर पुलिसकर्मियों ने अधिकारियों को गुलाल लगाकर होली के कार्यक्रम की शुरुआत की. होली के इस रंगारंग आयोजन में पुलिसकर्मी फिल्मी गीतों की धुन पर जमकर थिरकते नजर आए.

उदयपुर में भी पुलिसकर्मियों ने जमकर खेली होली
उदयपुर में भी पुलिसकर्मियों ने जमकर खेली होली (ETV Bharat Udaipur)

करौली में भी पुलिस लाइन में होली : पुलिस कर्मियों की ओर से जिले के थानों और पुलिस लाइन में होली का आयोजन किया गया. डीजे की धुन पर पुलिसकर्मियों ने जमकर रंग अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी. जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन मे एसपी लोकेश सोनवाल ने पहुंचकर पुलिस के जवानों को होली की शुभकामनाएं दीं. इस अवसर पर एसपी ने कहा कि होली हर्ष उल्लास और हंसी खुशी से मनाने वाला पर्व है. सब पुलिसवालों ने मिलकर आज होली खेली और एक दूसरे को रंग लगाकर भाईचारे की कामना की.

करौली में भी पुलिस लाइन में होली
करौली में भी पुलिस लाइन में होली (ETV Bharat Karauli)

अलवर में होली का उत्साह : अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के साथ होली खेली और जिले के सभी पुलिसकर्मियों को होली की शुभकामनाएं दी. इस अवसर पर पुलिस लाइन में रंग गुलाल उड़ाया. महिला पुलिसकर्मी भी इस उत्सव में पीछे नहीं रहीं और पूरे जोश के साथ कार्यक्रम में भाग लिया. पुलिस कर्मियों ने अपने अधिकारियों को कंधों पर बैठाकर डांस किया.

पुलिसकर्मियों ने एसपी व एएसपी को बैठाया कंधों पर
पुलिसकर्मियों ने एसपी व एएसपी को बैठाया कंधों पर (ETV Bharat Alwar)

भरतपुर में झूमे पुलिसवाले : शहर में शांतिपूर्ण माहौल में होली का त्योहार संपन्न कराने के बाद गुरुवार को भरतपुर पुलिस भी रंगों में सराबोर नजर आई. पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कमर चौधरी और पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ होली खेली. ढोल-नगाड़ों और होली गीतों के बीच कलेक्टर-एसपी ने जवानों को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दीं और उनके साथ जमकर डांस कर त्योहार का आनंद लिया. कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों में खासा उत्साह देखने को मिला.

भरतपुर पुलिस लाइन का नजारा
भरतपुर पुलिस लाइन का नजारा (ETV Bharat Bharatpur)
