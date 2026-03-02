सेरी मंच पर जमकर उड़ा गुलाल, छोटी काशी में हर्षोल्लास से मनाया गया होली

सेरी मंच पर जमकर उड़ा गुलाल, छोटी काशी में हर्षोल्लास से मनाया गया होली
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास से होली मनाया गया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 2, 2026 at 9:06 PM IST
मंडी: छोटी काशी मंडी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली का त्यौहार बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इस बार भी होली का सामूहिक आयोजन सेरी मंच पर हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी. यहां होली के आयोजकों द्वारा लोगों के लिए डीजे आदि का प्रबंध किया गया था. जहां लोगों ने जमकर गुलाल भी उड़ाया और जी भरकर नाचे भी. सुबह करीब दस बजे से दोपहर दो बजे यह भव्य आयोजन हुआ जिसमें सभी ने शिरकत की.
पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी, डीसी मंडी अपूर्व देवगन और एसपी मंडी विनोद कुमार सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और सभी को होली की बधाई दी.
इस भारी भरकम भीड़ को मैनेज करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा. क्यूआरटी की टीमें भीड़ के अंदर पूरी तत्परता से डटी रही. वहीं, दूसरी तरह राज माधव राय मंदिर में भी भगवान श्री कृष्ण को होली लगाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी.
बता दें कि राज माधव राय को मंडी रियासत का राजा कहा जाता है और भक्त इनके दरबार में आकर इन्हें गुलाल लगाकर मंगलकामनाएं मांगते हैं. दोपहर दो बजे के बाद राज माधव राय की पालकी के साथ ही छोटी काशी का होली का यह त्यौहार संपन्न हुआ.
बता दें कि छोटी मंडी में होली के त्यौहार को हमेशा से ही एक दिन पहले मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है. इसलिए यहां होली का त्यौहार हमेशा ही एक दिन पहले मनाया जाता है. लोग इस त्यौहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना सकें, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय अवकाश भी घोषित किया जाता है.
स्थानीय निवासी संतोष सचदेवा, डॉ. दिनेश ठाकुर, कनव, दिनेश शर्मा, राज बिहारी कृष्ण दास और ऋषभ शर्मा ने बताया कि इस त्यौहार को लेकर उनके खासा उत्साह रहता है. लोग वर्ष भर इस त्यौहार का इंतजार करते हैं और इसे पूरे जोश के साथ मनाते हैं.
ये भी पढ़ें: हिमाचल के इस जिले में नहीं मनाते हैं बड़ी होली, त्योहार के 2 दिन पहले ही रंगों में सराबोर हो जाते हैं लोग