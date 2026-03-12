ETV Bharat / state

मथुरा में दक्षिण भारत शैली के रंगनाथ मंदिर में होली, आसमान में उड़ाए जा रहे अबीर-गुलाल

मथुरा में रंग नाथ मंदिर में होली की धूम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा: वृंदावन में स्थित दक्षिण भारत शैली के मंदिर रंगनाथ में 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम के दौरान 6वें दिन कांच के विमान में सवार होकर माता गोदा और मन्नार भगवान होली खेलने के लिए मंदिर प्रांगण से वृंदावन कस्बे में निकले. दूर दराज से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के साथ जमकर होली खेली और आनंद लिया. रंगनाथ मंदिर में 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम. (Video Credit; ETV Bharat) रंगनाथ मंदिर में 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव: दक्षिण भारत शैली के प्राचीन मंदिर रंगनाथ मंदिर में वार्षिक 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. गुरुवार को 6वें दिन माता गोदा और भगवान रंगनाथ कांच के विमान में सवार होकर होली खेलने के लिए वृंदावन कस्बे में निकले हाथी पर सवार सेवायतो ने रंग और गुलाल की वर्षा की. वहीं दूर दराज से आए हजारों श्रद्धालुओं ने होली का अद्भुत आनंद लिया. शोभायात्रा के दौरान ढोल, नगाड़े, बैंड-बाजे के साथ श्रद्धालु नाच रहे थे.