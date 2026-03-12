मथुरा में दक्षिण भारत शैली के रंगनाथ मंदिर में होली, आसमान में उड़ाए जा रहे अबीर-गुलाल
माता गोदा, भगवान रंगनाथ कांच के विमान में सवार होकर होली खेलने निकले, शोभायात्रा के दौरान ढोल, नगाड़े, बैंड-बाजे बजाए गए.
Published : March 12, 2026 at 2:37 PM IST
मथुरा: वृंदावन में स्थित दक्षिण भारत शैली के मंदिर रंगनाथ में 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम के दौरान 6वें दिन कांच के विमान में सवार होकर माता गोदा और मन्नार भगवान होली खेलने के लिए मंदिर प्रांगण से वृंदावन कस्बे में निकले. दूर दराज से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के साथ जमकर होली खेली और आनंद लिया.
रंगनाथ मंदिर में 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव: दक्षिण भारत शैली के प्राचीन मंदिर रंगनाथ मंदिर में वार्षिक 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. गुरुवार को 6वें दिन माता गोदा और भगवान रंगनाथ कांच के विमान में सवार होकर होली खेलने के लिए वृंदावन कस्बे में निकले हाथी पर सवार सेवायतो ने रंग और गुलाल की वर्षा की. वहीं दूर दराज से आए हजारों श्रद्धालुओं ने होली का अद्भुत आनंद लिया. शोभायात्रा के दौरान ढोल, नगाड़े, बैंड-बाजे के साथ श्रद्धालु नाच रहे थे.
रंगनाथ मंदिर में वार्षिक महोत्सव: फागुन के महीने में बसंत पंचमी के दिन से ब्रज में होली की शुरुआत हो जाती है. पूरे 40 दिनों तक होली का रंग उत्सव हर्षोल्लास के साथ खेला जाता है. वहीं दक्षिण भारत शैली के प्रमुख मंदिर रंगनाथ में वार्षिक ब्रह्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. हर रोज मंदिर प्रांगण में भगवान की लीलाएं और कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं. वहीं आज गुरुवार को होली का कार्यक्रम आयोजित किया गया.
ठाकुर जी को पहनाया गया सफेद वस्त्र: वार्षिक ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम के 6वें दिन माता गोदा और भगवान मन्नार श्वेत वस्त्र धारण करे हुए, कांच के विमान में विराजमान होकर होली खेलने के लिए निकले. रंगनाथ मंदिर से बड़ा बगीचा तक शोभा यात्रा निकाली गई.
मंदिर के सेवायत महंत ने बताया ब्रज में होली पूरे 40 दिनों तक खेली जाती है. दक्षिण भारत के रंगनाथ मंदिर में वार्षिक ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए गए. अबीर-गुलाल के साथ होली खेली जा रही है. मंदिर प्रांगण में टेसू के फूलों से तैयार किए गए, रंग और होली का आनंद यहां देखा जा रहा है. दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने भी यहां होली खेली है.
श्रद्धालु गुड़िया रानी ने बताया आज मंदिर प्रांगण में ठाकुर जी के साथ होली खेली है. बहुत ही प्राचीन मंदिर बना हुआ है. वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. पहली बार होली महोत्सव कार्यक्रम में यहां मंदिर दर्शन करने के लिए आए.
